هدف رائع من سواريز.. أتلتيكو مدريد يضرب أوساسونا بثلاثية

سحق أتلتيكو مدريد مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإسباني.

بداية الروخيبلانكوس أتت قوية ومبكرة للغاية، حيث سجل جواو فيليكس الهدف الأول بعد أن وصلته الكرة من ركنية في الدقيقة الثالثة.

وبعد مراجعة الهدف بتقنية الفيديو قرر الحكم ماريو ميليرو لوبيز تثبيت القرار باحتساب الهدف.

وفي الدقيقة 59 سجل لويس سواريز الهدف الثاني بتسديدة رائعة للغاية من خارج المنطقة سكنت أعلى الشباك.

وأخيرا سجل أنخيل كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعد تمريرة رائعة من كوكي وضعته في موقف انفراد تام ليسكن الكرة في المرمى.

بذلك يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بينما يحتل أوساسونا المركز التاسع بـ32 نقطة.