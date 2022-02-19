شارك بديلا ولم يكمل اللقاء.. مرموش يعود في تعادل شتوتجارت مع بوخوم

تعادل شتوتجارت مع بوخوم بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بينز في الجولة الـ 23 من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة عودة عمر مرموش للمشاركة مع ليفربول بعد غياب منذ بداية كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان مرموش قد عاد لتدريبات شتوتجارت عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية ولكنه أصيب بفيروس كورونا ليبتعد عن الفريق لفترة أخرى.

وبدأ عمر مرموش المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل كبديل في الدقيقة الـ 20 بدلا من سيلاس مفومبا الذي تعرض للإصابة.

وتقدم شتوتجارت في الدقيقة الـ 56 بهد عكسي سجله أرميل كوتشاب لاعب بوخوم بعد رأسية من مانجالا لتغير الكرة اتجاهها من كوتشاب لتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة الـ 73 خروج مرموش مرة أخرى ليحل هيروكي إيتو كبديلا له.

ولم يبدوا على مرموش أي علامة على وجود إصابة ولكن وفقا للتقارير في ألمانيا فإن سبب استبداله قد يعود إلى عودته مؤخرا من فيروس كورونا ولذلك لم يغامر المدرب بإشراكة في عدد دقائق كبير مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 94 احتسب الحكم ركلة جزاء لبوخوم، نفذها إدوارد لوين بنجاح مسجلا هدف تعادل قاتل لبوخوم.

بذلك التعادل ارتفع رصيد شتوتجارت للنقطة الـ 19 في المركز الـ 17 وقبل الأخير، كما ارتفع رصيد بوخوم للنقطة الـ 29 في المركز الـ 11.