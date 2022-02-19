اتحاد جدة يعلن غياب حجازي 6 أسابيع

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي استمرار غياب أحمد حجازي مدافع الفريق ومنتخب مصر لمدة تتواصل 6 أسابيع.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وعاد أحمد حجازي اليوم السبت إلى السعودية بعد إتمام رحلته العلاجية في ألمانيا.

وأوضح النادي السعودي أن حجازي أنهى المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي وسيعود الأسبوع المقبل إلى ألمانيا مجددا لبدء المرحلة الثانية من العلاج التي ستتواصل لـ 6 أسابيع.

وجاء بيان النادي السعودي:

تواجـد اللاعب أحمد حجازي في مقر النادي اليوم بعد أن أنهى المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي في ألمانيا الذي أعقب إصابته التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون، ومن المقرر أن يعود اللاعب الأسبوع المقبل إلى ألمانيا لبدء في المرحلة الثانية التي سوف تتواصل لمدة ستة أسابيع في أحد المراكز الطبية المتخصصة وبعـد ذلـك سـوف تنطلق المرحلة الثالثة التي ستتضمن الإعداد البدني والفني قبـل العـودة لمشاركة الفريق في القسم الأخير من المنافسات.

📸📝| حجازي يستكمل المرحة الأولى من برنامجه العلاجي pic.twitter.com/EkptCfnp0n — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 19, 2022

وأصيب حجازي بتمزق في أوتار العضلة الضامة أثناء كأس الأمم الإفريقية بمباراة ربع النهائي ضد المغرب، في البطولة التي حل بها المنتخب المصري وصيفا.

ويلتقي الاتحاد مع التعاون يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الاتحاد قد تعادل مع التعاون أول أمس الجمعة بهدف لكل فريق في مباراة شهدت تسجيل مصطفى فتحي هدفا لصالح التعاون ضمن مسابقة الدوري.

ويتصدر اتحاد جدة الترتيب برصيد 48 نقطة من 20 مباراة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه.