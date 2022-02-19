اتحاد جدة يعلن غياب حجازي 6 أسابيع

السبت، 19 فبراير 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي استمرار غياب أحمد حجازي مدافع الفريق ومنتخب مصر لمدة تتواصل 6 أسابيع.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وعاد أحمد حجازي اليوم السبت إلى السعودية بعد إتمام رحلته العلاجية في ألمانيا.

وأوضح النادي السعودي أن حجازي أنهى المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي وسيعود الأسبوع المقبل إلى ألمانيا مجددا لبدء المرحلة الثانية من العلاج التي ستتواصل لـ 6 أسابيع.

أخبار متعلقة
حجازي يصل السعودية بعد نهاية رحلته العلاجية في ألمانيا خبر في الجول – صعوبة في لحاق حجازي بمواجهتي السنغال حين هز صلاح والنني وحجازي شباك السنغال في مباراة واحدة قبل 12 عاما تقرير: مدرب اتحاد جدة لن يتعجل عودة حجازي.. ودخوله المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل

وجاء بيان النادي السعودي:

تواجـد اللاعب أحمد حجازي في مقر النادي اليوم بعد أن أنهى المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي في ألمانيا الذي أعقب إصابته التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون، ومن المقرر أن يعود اللاعب الأسبوع المقبل إلى ألمانيا لبدء في المرحلة الثانية التي سوف تتواصل لمدة ستة أسابيع في أحد المراكز الطبية المتخصصة وبعـد ذلـك سـوف تنطلق المرحلة الثالثة التي ستتضمن الإعداد البدني والفني قبـل العـودة لمشاركة الفريق في القسم الأخير من المنافسات.

وأصيب حجازي بتمزق في أوتار العضلة الضامة أثناء كأس الأمم الإفريقية بمباراة ربع النهائي ضد المغرب، في البطولة التي حل بها المنتخب المصري وصيفا.

ويلتقي الاتحاد مع التعاون يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الاتحاد قد تعادل مع التعاون أول أمس الجمعة بهدف لكل فريق في مباراة شهدت تسجيل مصطفى فتحي هدفا لصالح التعاون ضمن مسابقة الدوري.

ويتصدر اتحاد جدة الترتيب برصيد 48 نقطة من 20 مباراة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه.

أحمد حجازي اتحاد جدة
نرشح لكم
رقم تاريخي لـ صلاح مع ليفربول بعد التسجيل أمام نورويتش تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وسواريش أساسي أمام بيرنتفورد مرموش يعود لقائمة شتوتجارت بعد غياب شهرين تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام نورويتش.. وغياب أرنولد وفيرمينو حجازي يصل السعودية بعد نهاية رحلته العلاجية في ألمانيا سجل هدفين والأعلى تقييما.. ماذا قدم تريزيجيه ضد ريزا سبور في الدوري التركي بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد كوكا يصنع مرتين في تعادل ملحمي لـ كونيا سبور أمام قاسم باشا 4-4
أخر الأخبار
في ليلة تاريخية لـ صلاح.. ليفربول يقلب تأخره أمام نورويتش لفوز بثلاثية 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - حمد إبراهيم يقترب من تدريب الإسماعيلي.. وموقف بيراميدز 23 دقيقة | الدوري المصري
شارك بديلا ولم يكمل اللقاء.. مرموش يعود في تعادل شتوتجارت مع بوخوم 23 دقيقة | الدوري الألماني
تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز على مقاعد بدلاء سيتي.. والصفقات الجديدة تدعم توتنام 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رقم تاريخي لـ صلاح مع ليفربول بعد التسجيل أمام نورويتش 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد جدة يعلن غياب حجازي 6 أسابيع 55 دقيقة | المحترفون
مؤتمر عمر جابر: الجميع جاهز للقاء زاناكو.. ولدينا الرغبة في الفوز ساعة | الكونفدرالية
مباشر في إفريقيا - ساجرادا (0)-(0) الزمالك.. فرصتين للأبيض في دقيقتين ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد