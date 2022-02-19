حجازي يصل السعودية بعد نهاية رحلته العلاجية في ألمانيا

السبت، 19 فبراير 2022 - 15:10

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

عاد أحمد حجازي إلى السعودية بعد إتمام رحلته العلاجية في ألمانيا.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وبحسب موقع "saudi dawri" السعودي فأن حجازي سيبدأ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي لاتحاد جدة.

سيخضع اللاعب بعد ذلك لفحوصات طبية تحدد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية استعدادا لخوض المباريات.

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واستقبل لاعبو اتحاد جدة وعلى رأسهم الوافد الجديد عبد الرزاق حمد الله، حجازي في غرف ملابس الفريق.

وأصيب حجازي بتمزق في أوتار العضلة الضامة أثناء كأس الأمم الإفريقية بمباراة ربع النهائي ضد المغرب، في البطولة التي حل بها المنتخب المصري وصيفا.

ويلتقي الاتحاد مع التعاون يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الاتحاد قد تعادل مع التعاون أول أمس الجمعة بهدف لكل فريق في مباراة شهدت تسجيل مصطفى فتحي هدفا لصالح التعاون ضمن مسابقة الدوري.

ويتصدر اتحاد جدة الترتيب برصيد 48 نقطة من 20 مباراة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه.

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