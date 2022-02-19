إصابة عمار لاعب الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي.. ويجري جراحة 27 فبراير

أعلن الإسماعيلي اليوم السبت تفاصيل إصابة لاعبه محمد عمار التي تعرض لها أمام بيراميدز يوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

محمد عمار النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وأوضح الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي إصابة المدافع البالغ عمره 22 عاما بقطع في الرباط الصليبي.

وسيغيب عمار 6 أشهر مبدئيا.

وسيخضع لجراحة عاجلة يوم 27 فبراير الجاري.

وشارك عمار في 203 دقائق في الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

وإجمالا شارك في 26 مباراة من البطولة وأرسل تمريرة حاسمة.

وعمار من قطاع الناشئين في الإسماعيلي وظهر مع الفريق الأول في ديسمبر 2019.