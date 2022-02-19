المصري بالسلوم لـ في الجول: قادرون على إقصاء الأهلي من الكأس.. ونتمنى غياب أفشة

السبت، 19 فبراير 2022 - 12:53

كتب : رضا السنباطي

المصري بالسلوم

يرى وائل علاء مدير الكرة في نادي المصري بالسلوم أن فريقه يستطيع تحقيق مفاجأة أمام الأهلي في كأس مصر.

وأوقعت قرعة دور الـ32 فريق المصري بالسلوم أمام الأهلي آخر فريق توج بلقب البطولة موسم 2019-2020.

وقال علاء لـFilGoal.com:"الأهلي يبقى الأهلي سواء لعب بالصف الثاني أو الثالث، لكننا نتمنى عدم مشاركة محمد مجدي (أفشة) لأنه أحد أفضل اللاعبين في مصر".

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وواصل "المفاجآت واردة لأننا نضم عناصر جيدة تستطيع إقصاء الأهلي، ملعب السلام الذي سيستضيف اللقاء مناسب لفريقي".

وعلق شريف رضوان المدير الإداري لفريق المصري بالسلوم على القرعة بالقول عبر قناة أون تايم سبورتس:"نتذكر جميعا منية سمنود وبني عبيد، حققا مفاجآت من قبل في البطولة".

وأضاف "سعداء بمواجهة الأهلي، غياب الدوليين سيقرب المستوى بعض الشيء، مما يحفزنا لخوض لقاء قوي".

ويجري دور الـ32 من كأس مصر يوم 11 مارس المقبل.

وتفوق المصري بالسلوم على دلفي وبدر والقناة ليتأهل لدور الـ32.

بينما يشارك الأهلي بداية من دور الـ32 لأنه ينتمي للدوري المصري الممتاز.

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