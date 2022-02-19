أجويرو: قد أنضم لجهاز الأرجنتين في كأس العالم

السبت، 19 فبراير 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

أجويرو - الأرجنتين أمام قطر

كشف سيرخيو أجويرو نجم الأرجنتين السابق إمكانية دخوله ضمن الجهاز الفني للفريق في كأس العالم المقبلة.

وأراد أجويرو (33 عاما) مواصلة الرحلة مع الأرجنتين لكن مشكلة في قلبه أجبرته على الاعتزال.

وتوقف أجويرو عن لعب كرة القدم رغم أنه انضم مطلع الموسم الجاري إلى برشلونة.

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وقال نجم أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي السابق لراديو 10:"سأذهب إلى كأس العالم. لدي اجتماع هذا الأسبوع. أريد الذهاب إلى البطولة. قد أنضم للجهاز الفني، تحدثت مع ليونيل سكالوني (المدير الفني) وتشيكي تابيا (رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم). علينا المحاولة".

وأضاف "لو ذهبت إلى كأس العالم سأكون مع اللاعبين في التدريبات. سأذهب حتما، لو لم يكن مع المنتخب، سأكون مساندا ومحفزا للاعبين".

وواصل "لست في الفريق الآن، لكن حين فزنا بكوبا أمريكا كان المنتخب يتمتع بثقة عالية جدا. مهم جدا أن سكالوني وجد المجموعة المناسبة".

وأتم "سكالوني لديه خبرة العمل كمساعد في كأس العالم، واللعب أيضا. هذا سيؤثر إيجابا على الفريق".

مثل أجويرو منتخب الأرجنتين في 101 مباراة، سجل 41 هدفا وأرسل 19 تمريرة حاسمة.

المهاجم السابق شارك في آخر 3 نسخ من كأس العالم، أبرز نتيجة كانت الوصافة في 2014 أمام ألمانيا.

وتبحث الأرجنتين عن لقب المونديال منذ 36 عاما، منذ تربعها على عرش العالم مع الأسطورة الراحل دييجو مارادونا في المكسيك عام 1986.

الأرجنتين أجويرو
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