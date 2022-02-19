إبراهيموفيتش: عندما سأعود سأهز الملعب بأكمله.. وأنا فقط من يحدد متى أتوقف عن اللعب

السبت، 19 فبراير 2022 - 11:27

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

تحدث زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي عن اقتراب عودته للملاعب ومستقبله عقب الاعتزال.

ويغيب إبراهيموفيتش من الشهر الماضي بسبب إصابته في وتر أكيليس.

وقال إبراهيموفيتش لـ "راديو 105": "هل سأعود قريبا؟ بالطبع، لدي ثقة في كل شيء أفعله، إلى أي مدى سأصل لا أعلم، لكنني أحاول العودة للمقدمة، لماذا يكون الأمر عاديا إذا كان بإمكانك أن تكون قويا".

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وعن رغبته في الاستمرار: "دعنا ننظر للمستقبل، أنا حريص على عدة أشياء، مثل أن أصبح ممثلا، شيء يمدني بالأدرينالين، لكن لا شيء يمكنه أن يكون مثل كرة القدم، شيء يصنع الفارق".

وأضاف "لدي مشاريع عديدة، لكن الآن أركز على كرة القدم، عندما سأعود سأهز الملعب بأكمله".

وعن إمكانية الفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الجاري مع ميلان: "إذا فزت مع هذا الفريق بلقب الدوري فهذا سيمدني بالرضا أكثر من عشر سنوات ماضية".

وأتم عن فكرة اعتزاله: "إبرا فقط هو من يحدد متى يتوقف، العديد يتحدث معي عن الأمر لكن هذا الأمر يجعلني غاضبا".

السويدي البالغ 40 عاما سجل 8 أهداف وصنع 2 في 15 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن إنتر الذي لديه مباراة مؤجلة.

الدوري الإيطالي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش
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