براون: الإسماعيلي لم يصبر علينا.. وهذا أفضل لاعب في الدوري المصري

برر خوان براون رحيله عن تدريب الإسماعيلي بعدم صبر إدارة النادي عليه، بعدما تعاقدت معه في نوفمبر الماضي.

المدرب الأرجنتيني رحل عن فريق الدراويش بعدما قاده في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

وقال براون عبر قناة إم.بي.سي مصر:"وجدت فريقا سيئا حين جئت، كانت هناك مشكلة في طريقة اللعب. حققت نتائج جيدة وتحسن المستوى، لم أنتظر الرحيل، اللاعبون كانوا سعداء معنا، كان يجب على الجمهور والإدارة الصبر".

وأضاف "واجهت مشكلات عدة بسبب رغبة العديد من اللاعبين في الرحيل، كان لدي نقص في بعض المراكز، وهذا صعب مهمتي".

واستمر "الدوري المصري قوي للغاية، التنافس فيه شديد، يوجد فريقان أو 3 يتنافسون على اللقب. أفضل ناد واجهته هو بيراميدز، بينما أفضل لاعب هو (أحمد سيد) زيزو، وكذلك وليد الكرتي".

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء.