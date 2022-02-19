مولر: من المخيب ألا يتم اختيار صلاح في التشكيل الأمثل للعام.. وهذا ما كان ينقص الأهلي أمام بايرن

تحدث توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا عن استحقاق محمد صلاح للتواجد في التشكيل الأمثل لعام 2021 وكذلك اختيارات الأفضل.

توماس مولر النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وكذلك تذكر مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية 2020 والتي انتهت بفوز البافاري على الأهلي آنذاك.

وقال توماس مولر عبر قناة MBC مصر: "من الصعب دائما الاختيار بشكل عادل هذا التشكيل لأن كل شخص لديه وجهة نظر مختلفة قليلا".

وأضاف "محمد صلاح يتمتع بمستوى مذهل في الوقت الحالي ويحظى بتقدير الجميع ومن المخيب ألا يتم اختياره في تشكيل المثالي للعام وقد يكون ذلك بسبب إقامة بطولة اليورو الصيف الماضي، وأوروبا تحظى بأهمية كبرى بعدما فازت إيطاليا باللقب وبالطبع ستجد لاعبين من إيطاليا في التشكيل".

وأوضح "الأمر مزيج من التميز الفردي والنجاح الجماعي مع الفريق أو المنتخب، وغالبا يمكن اختيار 20 لاعبا ويكون هناك 4 أو 5 لاعبين فقط هم من يستحقون".

وتابع "لكن صلاح كان يستحق التواجد في التشكيل المثالي".

وعن اختياره للأفضل، أجاب قائلا: "الكرة الذهبية تعتمد على تصويت الصحفيين وبالتالي فاز ميسي بالكرة الذهبية في ميونيخ قد يكون الاختيار مختلف".

وأكمل "لأننا نرى ليفاندوفسكي يسجل في كل مباراة وكيف يتصرف في الملعب، ومن الطبيعي أن يرى الناس في مصر أحقية صلاح ودائما ما يتحمس الناس للاعبي بلادهم أو من يلعبون في فريقهم".

وأردف "هناك أيضا كثير من المشجعين والصحفيين من أمريكا الجنوبية الذي أخدوا في الاعتبار أداء ميسي في كوبا أمريكا، الأمر يكون دائما صعبا، لكل شخص لاعبه المفضل لأنه في النهاية الألقاب الفردية ليست أهم شيء بل الأهم هو ما يحدث في الملعب".

خاص اللعيب.. توماس مولر: من الظلم عدم اختيار صلاح في تشكيلة الفيفا.. ولهذا لم يحصل علي الكرة الذهبية تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/oV4buPWi76#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/eew3CZGjBw — اللعيب (@ELla3ebshow) February 18, 2022

وتحدث عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية 2020 قائلا: "لعبنا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية وفزنا 2-0 وكنا مستحوذين واستحققنا الفوز لكن يمكنك ملاحظة قدرات اللاعبين وكذلك المراوغات خاصة في خط الوسط".

وواصل "كان ينقصهم التحولات والقدرة الهجومية واتذكر بعد المباراة استبدال قميصي مع كهربا، لكن للأسف أصبت بفيروس كورونا ولم ألعب النهائي وترك ذلك الأمر لي ذكرى سيئة (ضاحكا)".

خاص اللعيب.. توماس مولر يكشف ما دار بينه وبين كهربا في المونديال.. ويؤكد: الأهلي معروف في بايرن أنه النادي صاحب الأرقام القياسية تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/oV4buPWi76#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/tHRGax2b03 — اللعيب (@ELla3ebshow) February 18, 2022

وتطرق للحديث عن ماذا سيفعل عند زيارة مصر: "سأتعرف على التاريخ والحضارة وسأزور العاصمة، أود أن أرى ملعب بايرن ميونيخ مصر (الأهلي) وكيف تُشجع كرة القدم في مصر".

وأتم "لدي انطباع بأن الكثير من المشجعين لهم هناك (في مصر) لديهم شغف كبير بكرة القدم واعتقد أنها ستكون فرصة ممتعة".