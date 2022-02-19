جونيور أجايي إلى النصر الليبي

أعلن نادي النصر الليبي ضم النيجيري جونيور أجايي في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "نسر اتى من نيجيريا يحوم في الأجواء البنغازية".

ولم تُعلن مدة تعاقد الجناح النيجيري مع الفريق الليبي.

ويحتل النصر المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بعد مرور 10 جولات.

ويتأهل أول 3 فرق من المجموعة الأولى ومثلها من الثانية للمرحلة الثانية للمنافسة على لقب الدوري الليبي.

ورحل أجايي عن الأهلي بعدما فسخ تعاقده بالتراضي في ديسمبر 2021.

الجناح النيجيري البالغ 25 عاما انضم من الصفاقسي التونسي في 2016 بعد الفوز ببرونزية أولمبياد ريو.

بقميص الأهلي خاض 161 مباراة سجل 41 هدفا وصنع 30.

وسجل أجايي 30 هدفا في الدوري المصري محتلا المركز السادس عشر في ترتيب الهدافين الأجانب في تاريخ المسابقة.

وهو رابع هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 6 أهداف بعد كل من أمادو فلافيو ووليد أزارو وعلي معلول.

ومنذ ذلك الحين حقق الجناح النيجيري 11 لقبا.