الهدف الأول منذ 749 يوما.. تاعرابت يسجل بعد غياب عامين مع بنفيكا في الدوري البرتغالي

عاد المغربي عادل تاعرابت لاعب بنفيكا لتسجيل أول أهدافه مع بنفيكا البرتغالي منذ 749 يوما ضد بوافيشتا في الدوري البرتغالي لحساب الجولة 23.

عادل تاعرابت النادي : بنفيكا بنفيكا

وتعادل بنفيكا خارج قواعده مع بوافيشتا، رغم إنهاء الشوط الأول في المقدمة بثنائية دون رد.

وكان آخر هدف سجله اللاعب المغربي ضد بيلينسيتش في الدوري البرتغالي في 31 يناير 2020، أي ما يقارب العامين.

وتقدم النسور بثنائية في أول نصف ساعة، في الدقيقة 21 عن طريق تاعرابت ثم في الدقيقة 30 عن طريق الظهير أليكس جيرمالدو.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لـ إيفرتون جناح بنفيكا بداعي التسلل.

في الشوط الثاني عاد أصحاب الأرض في النتيجة بهدفين في 6 دقائق.

جوستافو أفونسو وجايوس ماكوتا سجلا هدفي بوافيشتا في الدقيقتين 74 و89.

تعادل ارتفع به رصيد بنفيكا إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن بورتو المتصدر.

بينما حصد بوافيشتا تعادله الثالث تواليا ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 12.