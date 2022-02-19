خبر في الجول – تقييم من الزمالك للاعبيه الأجانب لتحديد مستقبلهم.. وموقف الجزيري وسيسيه

السبت، 19 فبراير 2022 - 00:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

سيف الجزيري يحتفل بهدف الزمالك في توسكر

ينوي الزمالك تقييم لاعبيه الأجانب في نهاية الموسم الجاري لتحديد مستقبلهم جميعا قبل انطلاق نظيره المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه سيتم تقييم أداء محمد أوناجم وحمزة المثلوثي وموقف حمدي النقاز الذي أصبح بدون ناد بعد فسخ أهلي جدة لإعارته.

وينوي الزمالك متابعة مستوى اللاعبين عن كثب فيما تبقى من الموسم الجاري لتحديد موقف الثلاثي في الانتقالات المقبلة.

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وينتهي تعاقد أوناجم بنهاية الموسم الجاري، فيما انضم النقاز بداية الموسم الحالي لثلاث سنوات.

أما حمزة المثلوثي فينتهي تعاقده في صيف عام 2023.

وفيما يتعلق بمهاجم الفريق سيف الدين الجزيري فإن الزمالك لو حصل على عرض جيد من الناحية المادية للاعب التونسي فإن الأقرب هو الموافقة على رحيله.

أما بشأن رزاق سيسيه فإن الزمالك ينوي التروي بشأن اللاعب في ظل عودته من الإصابة وبدأ يشارك في المباريات ويحاول استعادة مستواه الذي ظهر به حينما كان معارا للاتحاد السكندري.

ويتواجد الزمالك حاليا في أنجولا لملاقاة ساجرادا إسبرانسا في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا

الزمالك الجزيري رزاق سيسيه
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