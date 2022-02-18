لا أداء ولا نتيجة.. يوفنتوس يتعادل مع تورينو في الدربي

لا أداء جيد، ولا نتائج لـ يوفنتوس. الدربي انتهى بالتعادل، ونزيف النقاط مستمر.

تعادل يوفنتوس مع تورينو بهدف لكل فريق على ملعب "يوفنتوس ستاديوم"، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

سجل ماتياس دي ليخت هدف يوفنتوس، فيما سجل أندريا بيلوتي هدف تورينو.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس إلى 47 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد تورينو إلى 33 نقطة في المركز العاشر.

التشكيل

ماسيميليانو أليجري بدأ بـ باولو ديبالا، ودوشان فلاهوفيتش، وألفارو موراتا في الهجوم، فيما تواجد ماتياس دي ليخت بجانب أليكس ساندرو في الدفاع بعد إصابة دانييلي روجاني أثناء الإحماء.

وهنا دخل لوكا بيليجريني كظهير أيسر بعد ترحيل ساندرو لقلب الدفاع.

في المقابل، بدأ إيفان يوريتش بـ أندريا بيلوتي في هجوم تورينو.

فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس ضد تورينو في الجولة 26 للدوري الإيطالي ⚫️⚪️#في_إيطاليا pic.twitter.com/oRJqgimiJk — FilGoal (@FilGoal) February 18, 2022



























وصف المباراة

المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، وشكل تورينو الخطورة الأولى في الدقيقة الثامنة. انطلاقة على الجهة اليسرى ثم عرضية أبعدها تشيزني ثم الدفاع قبل متابعة مهاجمي تورينو.

ورد يوفنتوس في الدقيقة العاشرة بعد بينية من دينيس زكريا إلى أدريان رابيو الذي دخل منطقة الجزاء وسدد بجانب القائم.

هنا جاء الهدف الأول لـ يوفنتوس في الدقيقة الـ13. ركنية نفذها خوان كوادرادو، وقابلها ماتياس دي ليخت برأسية في المرمى مسجلا الأول.

تهديد يوفنتوس استمر في الدقيقة الـ16. طولية انقض عليها مرواتا فوق المدافع ولكن المدافع قطعها لتصل إلى فلاهوفيتش الذي انطلق وأرسل عرضية أبعدها الدفاع قبل متابعة موراتا.

وكاد ديبالا يسجل الثاني في الدقيقة الـ22. عرضية أرضية من ساندرو قابلها ديبالا بتصويبة مباشرة تصدى لها فينجيا سافيتش ووصلت إلى موراتا لكن الدفاع تدخل.

لوكا بيليجريني تعرض لإصابة في الدقيقة الـ36 وخرج ليتلقى العلاج، لكنه عاد لأرض الملعب مجددا.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى أليجري تبديل اضطراري بدخول ماتيا دي تشيليو بدلا من بيليجريني.

تورينو بدأ الشوط الثاني أخطر. رولاندو ماندراجورا سدد من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ49، لكن تشيزني حولها إلى ركنية.

ديبالا بدوره سدد في الدقيقة الـ52، لكن بجانب المرمى.

هنا سقط ديبالا مصابا، ليكون هو ثاني تبديلات يوفنتوس الاضرارية في الدقيقة الـ53، ويشارك ويستون ماكيني بدلا منه.

تورينو رد بقوة وأدرك التعادل في الدقيقة الـ61. عرضية قابلها أندريا بيلوتي برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

وكاد تورينو يسجل الثاني في الدقيقة الـ65 بعد تصويبة من جوسيب بيركالو بجانب القائم.

أليجري تدخل في الدقيقة الـ73، وشارك مويس كين، وأرتور ميلو بدلا من فلاهوفيتش، ومانويل لوكاتيللي.

ورد تورينو في الدقيقة الـ78 بدخول كريستيان أنسالدي، وأنطونيو سانابريا بدلا من بيلوتي، وويلفريد سينجو.

باقي دقائق المباراة مرت هادئة، لينتهي الدربي بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس إلى 47 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد تورينو إلى 33 نقطة في المركز العاشر.