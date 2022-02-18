كرة يد - الزمالك يكتسح الطلائع.. وانتصار الأهلي وسبورتنج في دوري المحترفين

فاز الزمالك والأهلي وسبورتنج في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لـ دوري المحترفين لكرة اليد.

نتائج تعززت بها صدارة الزمالك، وواصل الأهلي وسبورتنج المطاردة في المركزين الثاني والثالث.

وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 44-22 على حساب طلائع الجيش المباراة التي جمعتهما على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بفوز الأبيض بنتيجة 24-10.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 33-21 في المباراة التي أقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية.

وتفوق سبورتنج على سموحة بنتيجة 29-21.

بتلك النتائج، يظل الزمالك متصدرا لجدول الترتيب برصيد 33.5 نقطة.

ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 32 نقطة، وسبورتنج ثالث برصيد 28 نقطة.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.