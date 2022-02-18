كرة يد - الزمالك يكتسح الطلائع.. وانتصار الأهلي وسبورتنج في دوري المحترفين

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 23:36

كتب : Filgoal Team

أحمد الأحمر - الزمالك

فاز الزمالك والأهلي وسبورتنج في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لـ دوري المحترفين لكرة اليد.

نتائج تعززت بها صدارة الزمالك، وواصل الأهلي وسبورتنج المطاردة في المركزين الثاني والثالث.

وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 44-22 على حساب طلائع الجيش المباراة التي جمعتهما على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

أخبار متعلقة
كرة يد - الزمالك يعزز صدارته.. والأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين كرة يد - الزمالك والأهلي ينتصران في الجولة الخامسة من دوري المحترفين كرة يد - فوز الزمالك والأهلي وسبورتنج في ثالث جولات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين كرة يد - التعادل يحسم قمة الزمالك والأهلي في المرحلة قبل الختامية من دوري المحترفين

وكان الشوط الأول قد انتهى بفوز الأبيض بنتيجة 24-10.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 33-21 في المباراة التي أقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية.

وتفوق سبورتنج على سموحة بنتيجة 29-21.

بتلك النتائج، يظل الزمالك متصدرا لجدول الترتيب برصيد 33.5 نقطة.

ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 32 نقطة، وسبورتنج ثالث برصيد 28 نقطة.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

كرة يد الزمالك الأهلي سبورتنج
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يعزز صدارته.. والأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين كرة طائرة - الأهلي يواصل انتصاراته.. والزمالك يهزم إيسترن كومباني رفع أثقال - مصر تفوز بتنظيم بطولة إفريقيا للكبار.. وأول نسخة لبطولة الأندية سلة – سبنسر يتحدث عن تجنيسه للعب مع مصر.. ورسالة مدرب المنتخب كرة طائرة - سموحة يهزم الزمالك في ختام الجولة الثالثة من قبل نهائي الدوري كرة سلة - فلامنجو يحصد لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على حامل اللقب كرة سلة - أنس أسامة: تجربة المونديال مفيدة.. واللعب مع مستويات أعلى حافز للتطور كرة سلة - سوسا: تعرضت لإصابة خفيفة لذلك لم أشارك في الشوط الثاني.. وموقف بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
وكيله: طارق حامد جدد 3 مرات لـ الزمالك فلماذا لم يتمارض؟ والبعض يروج لشائعات كوميدية دقيقة | مصر
لا أداء ولا نتيجة.. يوفنتوس يتعادل مع تورينو في الدربي 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
كرة يد - الزمالك يكتسح الطلائع.. وانتصار الأهلي وسبورتنج في دوري المحترفين 30 دقيقة | رياضات أخرى
دوري أبطال إفريقيا – مجموعة الـ 1-0.. أمازولو يكتب التاريخ والرجاء يعود بفوز ثمين أمام وفاق سطيف ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – أبو تريكة ووائل جمعة يشاركان مع أساطير إفريقيا في افتتاح ملعب السنغال قبل لقاء مصر ساعة | إفريقيا
عودة فوزي وموريل.. الإسماعيلي كامل العدد أمام الجونة ساعة | الدوري المصري
فابريجاس: الحكم على ميسي بسبب ركلة جزاء أمر سخيف.. هل تتذكرون ما حدث في برشلونة؟ ساعة | دوري أبطال أوروبا
سجل هدفين والأعلى تقييما.. ماذا قدم تريزيجيه ضد ريزا سبور في الدوري التركي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض