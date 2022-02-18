عودة فوزي وموريل.. الإسماعيلي كامل العدد أمام الجونة

أصبح الإسماعيلي كامل العدد قبل لقاء الجونة في الجولة 10 من الدوري المصري.

وشهد مران الإسماعيلي عودة محمد فوزي حارس المرمي والإيفواري جان موريل صانع الألعاب للتدريبات الجماعية وذلك بعد اكتمال جاهزيتهما.

كان فوزي قد أصيب بجزع في الرباط الداخلي للركبة أبعده عن صفوف الفريق لمدة تزيد عن 30 يوما.

فيما عانى موريل من الإصابة بشد في العضلة الضامة، قبل أن يخوض الثنائي برنامجا تأهيليا مكثفا تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدا لعودته لصفوف الفريق.

وبهذا أصبح الدراويش كامل العدد للمباريات القادمة بعد جاهزية الرباعي محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل للمواجهة المقبلة، عدا محمد عمار الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مشاركته في اللقاء الأخير ضد بيراميدز.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لملاقاة الجونة مساء الأربعاء القادم على ملعبه بالإسماعيلية في عاشر جولات الدوري المصري.

وأعلن الإسماعيلي رحيل مدربه الأرجنتيني خوان براون، مع تولي أشرف خضر ومحمد حمص قيادة تدريبات الفريق بصورة مؤقتة.

ورحل الأرجنتيني براون بعد قيادته للفريق في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء.