فابريجاس: الحكم على ميسي بسبب ركلة جزاء أمر سخيف.. هل تتذكرون ما حدث في برشلونة؟

وصف سيسك فابريجاس لاعب خط وسط موناكو الانتقادات التي تلقاها ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان على خلفية إهداره لركلة جزاء ضد ريال مدريد بالسخيفة.

وتحدث فابريجاس لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا: "لقد قرأت العديد من الأشياء من أشخاص أعتقد أنهم لم يشاهدوا المباراة".

وواصل "بدون أن يكون ممتازا لقد لعب ميسي مباراة جيدة, لقد وضع كيليان مبابي أمام المرمى بتمريرة، الـ12 لاعبا الآخرين لن يتمكن أي منهم من تسديدها".

وتابع "أهدر ركلة جزاء؟ الحكم عليه بسبب هذا أمر سخيف".

وأردف "أتذكر ما حدث في السنة الأولى للويس إنريكي في تدريب برشلونة كان يتم انتقاد ميسي كثيرا قبل أن يفوز النادي بالثلاثية في النهاية، شيء مماثل قد يحدث الآن".

وأشاد فابريجاس بكيليان مبابي لاعب سان جيرمان وقال: "إنه وحش، يستطيع استغلال المساحات بشكل كبير ويستغل رؤية ميسي ونيمار للعبة".

وأتم "هو لاعب رائع في وجود مساحات أمامه وهو لاعب كرة قدم لا يمكن إيقافه، لكنني لا أعرف إن كان رقم واحد في العالم الآن أم لا".