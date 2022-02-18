سجل هدفين والأعلى تقييما.. ماذا قدم تريزيجيه ضد ريزا سبور في الدوري التركي

سجل هدفين وقاد فريقه باشاك شهير للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي بعد الفوز على ريزا سبور في الجولة

وحصد تريزيجيه 8.8 من 10 كأعلى تقييم في المباراة بحسب موقع SofaScore.

فماذا قدم الجناح المصري في ثاني مبارياته بقميص باشاك شهير عقب انضمامه على سبيل الإعارة من أستون فيلا الإنجليزي؟

شارك تريزيجيه في 89 دقيقة من المباراة سجل هدفين من أصل 3 تسديدات على مرمى الخصم، وأهدر فرصة محققة للتسجيل.

وأكمل مراوغة ناجحة من أصل 2، وأرسل عرضيتين، و3 كرات طولية في المباراة.

وفاز تريزيجيه الذي شارك كجناح أيسر، بصراعين هوائيين من أصل 6.

ووصلت دقة تمريراته إلى 82% بواقع 28 تمريرة صحيحة من أصل 34.

دفاعيا أكمل عرقلة ناجحة واحدة وقطع مسار الكرة مرتين وشتت الكرة 3 مرات.

الدولي المصري صاحب الـ27 عاما، يقضي الموسم الجاري معارا من أستون فيلا حتى نهاية الموسم فقط.

ويحتل إسطنبول باشاك شاهير المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد ريزا سبور عند 23 نقطة في المركز الـ18.