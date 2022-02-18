انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1)-(1) تورينو.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وتورينو، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق. 74 مويس كين وأرتور يشاركان بدلا من فلاهوفيتش ولوكاتيللي.

ق. 61 جووول التعاااادل. عرضية قابلها أندريا بيلوتي برأسية في المرمى.

ق. 53 تبديل اضطراري ثاني من أليجري. ويستون ماكيني يشارك بدلا من ديبالا.

ق. 49 تصويبة من ماندراجورا حولها تشيزني إلى ركنية.

ماتيا دي تشيليو يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من لوكا بيليجريني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 22 عرضية أرضية من ساندرو قابلها ديبالا بتصويبة مباشرة تصدى لها فينجيا سافيتش ووصلت إلى موراتا لكن الدفاع تدخل.

ق. 16 طولية انقض عليها مرواتا فوق المدافع ولكن المدافع قطعها لتصل إلى فلاهوفيتش الذي انطلق وأرسل عرضية أبعدها الدفاع قبل متابعة موراتا.

ق. 13 جوووول أوووول لـ يوفنتوس. ركنية نفذها كوادرادو وقابلها ماتياس دي ليخت برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 10 انطلاقة رائعة من رابيو بعد تمريرة من دينيس زكريا، والفرنسي دخل منطقة الجزاء وسدد بجانب المرمى.

ق. 8 انطلاقة على الجهة اليسرى وعرضية أرضية تصدى لها تشيزني بصعوبة.

بداية المباراة