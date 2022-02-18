بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدف باشاك شاهير في ريزا سبور

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" المحترف المصري في صفوف إسطنبول باشاك شهير، عن سر احتفاله الجديد بالأهداف.

تريزيجيه سجل هدفين في اليوم الجمعة في فوز باشاك شهير على ريزا سبور بهدفين مقابل لا شيء.

وقال تريزيجيه في تصريحات لقناة بي إن سبورتس تركيا عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة اليوم واستحققنا الفوز".

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وأضاف "أتمنى أن نواصل خوض المباريات المقبلة، كل مباراة كالنهائي، سواء للفريق أو بالنسبة لي بشكل شخصي".

تريزيجيه أكمل "جئت لمساعدة الفريق، وأتمنى مواصلة مساعدتهم مثلما حدث اليوم".

صاحب الـ27 عاما تحدث كذلك عن سر احتفاله المميز مؤخرا، فقال "احتفلت بتلك الطريقة لأول مرة حينما سجلت أمام المغرب في أمم إفريقيا".

وأتم "إنه احتفال مميز بالنسبة لي، لكنني لن أفصح عن تفسيره الآن. كل ما أستطيع قوله، أنني سأخبركم بمعناه حين يأتي الوقت المناسب".

ويقضي تريزيجيه الموسم الجاري معارا من أستون فيلا إلى إسطنبول باشاك شهير حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك تريزيجيه في مباراتين حتى الآن مع باشاك شهير. سجل فيهما هدفين وصنع هدفا.

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