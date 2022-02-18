كوكا يصنع مرتين في تعادل ملحمي لـ كونيا سبور أمام قاسم باشا 4-4

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

رغم صناعة هدفين، لكن مجهودات أحمد حسن "كوكا" هذه لم تكن كافية لـ كونيا سبور للفوز على قاسم باشا، وانتهى اللقاء بتعادل ملحمي 4-4.

تعادل كونيا سبور مع قاسم باشا بأربعة أهداف لكل فريق على ملعب كونيا سبور، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري التركي.

التعادل رفع رصيد كونيا سبور إلى 49 نقطة في المركز الثاني خلف طرابزون سبور المتصدر برصيد 60 نقطة، فيما ارتفع رصيد قاسم باشا إلى 29 نقطة في المركز الـ13.

أخبار متعلقة
كوكا للاعبي منتخب مصر: ارفعوا رؤوسكم.. دموعكم الآن ستكون فرحة في الشهر المقبل هدفه الـ 100 في الملاعب الأوروبية.. كوكا يقود كونيا سبور للفوز بهدف على ألتاي بسبب مضاعفات كورونا.. الأهلي يعلن إراحة أحمد نبيل كوكا شهر ونصف الوصافة في أمان.. انتصار جديد لكونيا سبور بمشاركة كوكا

مرتضى بن وناس تقدم لـ قاسم باشا في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل كونيا سبور في الدقيقة الـ28 عن طريق أميلتون من صناعة أحمد حسن "كوكا".

كوكا استلم الكرة قبل خط منتصف الملعب ومرر طولية رائعة إلى أميلتون الذي انفرد وراوغ الحارس ثم سجل في المرمى.

لم يكتف كوكا بذلك، فصنع الثاني في الدقيقة الـ40. رمية تماس نفذت طويلة وأبعدها الدفاع لتصل إلى كوكا الذي استلمها ثم أرسل عرضية بنصف خلفية من الوضع واقفا، قابلها عمار رحمانوفيتش برأسية في المرمى مسجلا الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، تعادل قاسم باشا سريعا في الدقيقة الـ46 عن طريق هاريس هاجرادينوفيتش.

ومن جديد تقدم كونيا سبور في الدقيقة الـ52 عن طريق سونير ديكمان.

ومرة أخرى، تعادل قاسم باشا في الدقيقة الـ60 بعد ركلة جزاء نفذها أوميت بوزوك وتصدى لها الحارس، لكن الحكم قرر إعادتها، ليسجلها في المرة الثانية.

كونيا سبور تقدم مؤخرا في الدقيقة الـ74 من تصويبة في المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل على كوكا المتداخل في اللعبة رغم عدم لمس الكرة.

وفي الدقيقة الـ81 خرج كوكا، وشارك سوكول سيكيليتشي بدلا منه.

قاسم باشا تقدم بهدف رابع في الدقيقة الـ91 عن طريق أوير مابيل، لكن كونيا سبور لم ييأس، وأدرك البديل سوكول سيكيليتشي التعادل في الدقيقة الـ100 من ركلة جزاء، لينتهي اللقا بالتعادل 4-4.

الدوري التركي محمود حسن تريزيجيه باشاك شاهير
نرشح لكم
سجل هدفين والأعلى تقييما.. ماذا قدم تريزيجيه ضد ريزا سبور في الدوري التركي بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد التألق مستمر.. تريزيجيه يسجل هدفين في ثاني مبارياته ويقود باشاك شهير للمركز الثالث كلوب: محمد صلاح لعب دورا كبيرا في ما بلغه ليفربول.. حقق رقما مجنونا التألق مستمر.. مصطفى فتحي يعطل الاتحاد بعد 10 انتصارات متتالية كراوتش يعلق على تحقيق محمد صلاح لرقمه المميز بشكل ساخر عودة الملك.. صلاح وفيرمينو يعاقبان إنتر على إهدار الفرص ويخطفان الفوز لليفربول أرقام مميزة تنتظر محمد صلاح أمام إنتر
أخر الأخبار
سجل هدفين والأعلى تقييما.. ماذا قدم تريزيجيه ضد ريزا سبور في الدوري التركي 27 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1)-(0) تورينو.. جووول أوووول 32 دقيقة | الدوري الإيطالي
بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 36 دقيقة | المحترفون
كوكا يصنع مرتين في تعادل ملحمي لـ كونيا سبور أمام قاسم باشا 4-4 46 دقيقة | المحترفون
التألق مستمر.. تريزيجيه يسجل هدفين في ثاني مبارياته ويقود باشاك شهير للمركز الثالث ساعة | المحترفون
مباشر في إفريقيا - وفاق سطيف (0)-(0) الرجاء.. أمازولو (1)-(0) هورويا.. بداية الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش وزكريا أساسيان في دربي تورينو ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير: إيتو يريد ريجوبر سونج مديرا فنيا لمنتخب الكاميرون ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض