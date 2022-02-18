كوكا يصنع مرتين في تعادل ملحمي لـ كونيا سبور أمام قاسم باشا 4-4

رغم صناعة هدفين، لكن مجهودات أحمد حسن "كوكا" هذه لم تكن كافية لـ كونيا سبور للفوز على قاسم باشا، وانتهى اللقاء بتعادل ملحمي 4-4.

تعادل كونيا سبور مع قاسم باشا بأربعة أهداف لكل فريق على ملعب كونيا سبور، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري التركي.

التعادل رفع رصيد كونيا سبور إلى 49 نقطة في المركز الثاني خلف طرابزون سبور المتصدر برصيد 60 نقطة، فيما ارتفع رصيد قاسم باشا إلى 29 نقطة في المركز الـ13.

مرتضى بن وناس تقدم لـ قاسم باشا في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل كونيا سبور في الدقيقة الـ28 عن طريق أميلتون من صناعة أحمد حسن "كوكا".

كوكا استلم الكرة قبل خط منتصف الملعب ومرر طولية رائعة إلى أميلتون الذي انفرد وراوغ الحارس ثم سجل في المرمى.

لم يكتف كوكا بذلك، فصنع الثاني في الدقيقة الـ40. رمية تماس نفذت طويلة وأبعدها الدفاع لتصل إلى كوكا الذي استلمها ثم أرسل عرضية بنصف خلفية من الوضع واقفا، قابلها عمار رحمانوفيتش برأسية في المرمى مسجلا الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، تعادل قاسم باشا سريعا في الدقيقة الـ46 عن طريق هاريس هاجرادينوفيتش.

ومن جديد تقدم كونيا سبور في الدقيقة الـ52 عن طريق سونير ديكمان.

ومرة أخرى، تعادل قاسم باشا في الدقيقة الـ60 بعد ركلة جزاء نفذها أوميت بوزوك وتصدى لها الحارس، لكن الحكم قرر إعادتها، ليسجلها في المرة الثانية.

كونيا سبور تقدم مؤخرا في الدقيقة الـ74 من تصويبة في المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل على كوكا المتداخل في اللعبة رغم عدم لمس الكرة.

وفي الدقيقة الـ81 خرج كوكا، وشارك سوكول سيكيليتشي بدلا منه.

قاسم باشا تقدم بهدف رابع في الدقيقة الـ91 عن طريق أوير مابيل، لكن كونيا سبور لم ييأس، وأدرك البديل سوكول سيكيليتشي التعادل في الدقيقة الـ100 من ركلة جزاء، لينتهي اللقا بالتعادل 4-4.