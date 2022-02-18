التألق مستمر.. تريزيجيه يسجل هدفين في ثاني مبارياته ويقود باشاك شهير للمركز الثالث

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدف باشاك شاهير في ريزا سبور

واصل محمود حسن "تريزيجيه" تألقه رفقة باشاك شاهير في ثاني مبارياته مع الفريق وسجل هدفين.

وفاز إسطنبول باشاك شاهير على ريزا سبور بهدفين مقابل لا شيء على ملعب ريزا سبور، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري التركي.

سجل تريزيجيه هدفا باشاك شاهير في اللقاء.

أخبار متعلقة
في أول مباراة بعد انضمامه.. تريزيجيه أساسي مع اسطنبول باشاك شهير في ظهوره الأول.. تريزيجيه يصنع هدفا في فوز باشاك شهير على جازي عنتاب هذه هي المباريات التي تنتظر تريزيجيه في عودته لتركيا تريزيجيه ينتقل إلى باشاك شهير

الفوز رفع رصيد إسطنبول باشاك شاهير إلى 43 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ريزا سبور عند 23 نقطة في المركز الـ18.

تريزيجيه بدأ المباراة كأساسي في ثاني ظهوره له بقميص الفريق.

واستغل النجم المصري تمريرة رائعة من زميله يوسف ناداشيمي في الدقيقة الـ33، لينفرد ويسجل الأول بعدما لمس الكرة بوجه قدمه الخارجي بجانب الحارس.

حكم المباراة ألغى الهدف أولا بداع التسلل، لكن بالعودة إلى تقنية الفيديو، عاد وسجل الهدف، لينتتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

في شوط المباراة الثاني، عاد تريزيجيه وسجل هدفا ثانيا. دربكة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ52، استغلها تريزيجيه وسجلها في المرمى بيسراه من داخل الست ياردات، لينتهي اللقاء بفوز باشاك شاهير بهدفين مقابل لا شيء.

الدولي المصري صاحب الـ27 عاما، يقضي الموسم الجاري معارا من أستون فيلا حتى نهاية الموسم فقط.

ويحتل إسطنبول باشاك شاهير المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد ريزا سبور عند 23 نقطة في المركز الـ18.

الدوري التركي تريزيجيه باشاك شاهير
نرشح لكم
سجل هدفين والأعلى تقييما.. ماذا قدم تريزيجيه ضد ريزا سبور في الدوري التركي بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد كوكا يصنع مرتين في تعادل ملحمي لـ كونيا سبور أمام قاسم باشا 4-4 كلوب: محمد صلاح لعب دورا كبيرا في ما بلغه ليفربول.. حقق رقما مجنونا التألق مستمر.. مصطفى فتحي يعطل الاتحاد بعد 10 انتصارات متتالية كراوتش يعلق على تحقيق محمد صلاح لرقمه المميز بشكل ساخر عودة الملك.. صلاح وفيرمينو يعاقبان إنتر على إهدار الفرص ويخطفان الفوز لليفربول أرقام مميزة تنتظر محمد صلاح أمام إنتر
أخر الأخبار
سجل هدفين والأعلى تقييما.. ماذا قدم تريزيجيه ضد ريزا سبور في الدوري التركي 28 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1)-(0) تورينو.. جووول أوووول 33 دقيقة | الدوري الإيطالي
بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 36 دقيقة | المحترفون
كوكا يصنع مرتين في تعادل ملحمي لـ كونيا سبور أمام قاسم باشا 4-4 47 دقيقة | المحترفون
التألق مستمر.. تريزيجيه يسجل هدفين في ثاني مبارياته ويقود باشاك شهير للمركز الثالث ساعة | المحترفون
مباشر في إفريقيا - وفاق سطيف (0)-(0) الرجاء.. أمازولو (1)-(0) هورويا.. بداية الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش وزكريا أساسيان في دربي تورينو ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير: إيتو يريد ريجوبر سونج مديرا فنيا لمنتخب الكاميرون ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض