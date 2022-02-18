تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش وزكريا أساسيان في دربي تورينو

يقود دوشان فلاهوفيتش، وديينس زكريا الوافدان الجديدان على يوفنتوس، تشكيل الفريق أمام تورينو في مباراة الدربي.

يوفنتوس يواجه تورينو بعد قليل في دربي مدينة تورينو، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس شهد البدء بـ ألفارو موراتا، وفلاهوفيتش، وباولو ديبالا في الهجوم.

على الجهة الأخرى، يتواجد ماتياس دي ليخت في الدفاع بجانب دانييلي روجاني، ومع عودة أليكس ساندرو للظهير الأيسر.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: تشيزني.

الدفاع: خوان كوادرادو – ماتياس دي ليخت – دانييلي روجاني – أليكس ساندرو.

الوسط: أدريان رابيو – مانويل لوكاتيللي – دينيس زكريا.

الهجوم: ألفارو موراتا – دوشان فلاهوفيتش – باولو ديبالا.