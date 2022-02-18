تقرير: إيتو يريد ريجوبر سونج مديرا فنيا لمنتخب الكاميرون

يريد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تعيين ريجوبر سونج مديرا فنيا للمنتخب خلفا للبرتغالي أنطونيو كونسيساو.

وبحسب موقع "jeune afrique" فأن إيتو يخطط للإعلان عن تعيين سونج مديرا فنيا للكاميرون يوم الأربعاء المقبل 23 فبراير.

وشهدت الفترة الأخيرة تضاربا في التصريحات إذ أعلن وزير الرياضة الكاميروني في 13 فبراير استمرار المدرب البرتغالي.

وفي اليوم التالي صرّح صامويل إيتو أن "الإدارة الإدارية والرياضية والفنية لمنتخبات كرة القدم تدخل في اختصاص الاتحاد والتفكير في استمرار أو إنهاء عقد مدرب المنتخب الوطني لا يزال جاريا".

وكان كونسيساو قد تولى تدريب الكاميرون في 2019 وجدد تعاقده في سبتمبر الماضي، لكن الأداء المتباين حسم مصيره بالرحيل.

وقاد البرتغالي كونسيساو المنتخب الكاميروني في 23 مباراة فاز في 14 وتعادل في 6 وخسر 3، وحصد المركز الثالث من كأس أمم إفريقيا؟

سونج هو القائد التاريخي لجيل الذهبي للكاميرون وأكثر من ارتدى قميص الأسود برصيد 137 مباراة، فاز بلقبي كأس أمم إفريقيا 2000 و2002، وشارك في 4 أهداف في بطولات كأس العالم و8 بطولات لكأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة الجزائر في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.