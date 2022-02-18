وليد سليمان يختار أفضل مدرب ومحترف في الأهلي وصدمة لم ينساها.. ورسالة لأفشة

من هو أفضل مدرب تدرب تحت قيادته وليد سليمان لاعب الأهلي؟ وأفضل هدف سجله وآخر صنعه؟ ومباراة حزن للخسارة فيها؟ حاوي الأهلي يجيب.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث وليد سليمان لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة قائلا: "كل من تدربت معهم وأنا طفل صغير، لكن بالنسبة لي مانويل جوزيه أفضل من تدربت معه، شخصية قوية جدا ويعرف كيف يستفز اللاعب ليخرج أفضل ما لديه هو عبقري".

وعن أهم محترف أثناء تواجده في الأهلي أجاب "لا أريد نسيان أي شخص لكن لدينا علي معلول".

وعمن يكون خليفته في الملاعب ويحصل على قميصه رقم 11 رد "هناك أفضل مني وهناك ناشئين مبشرين مثل زياد طارق ووليد مصطفى وهناك آخرين وكلهم يحتاجون للفرصة والتوفيق وأتمنى أن يكونوا أفضل مني".

أما عن أفضل مباراة لعبها في تاريخه أجاب " هناك الكثير لكنني أعتز بمباراة الترجي في رادس التي كانت ظروفها صعبة جدا والتي أقيمت في النهائي بعد أحداث بورسعيد".

وواصل "الأمور كانت صعبة لعدم وجود مسابقة وملعب نتدرب عليه بانتظام، وتعادلنا هنا في مصر 1-1 وسجلت هدفا وفزنا هناك وهذه مباراة لا تنسى".

وعن أفضل هدف سجله أجاب "هو هدفي ضد الترجي في المباراة ذاتها، هناك أهداف أفضل لكن هذا الهدف كان سببا في التتويج باللقب وجاء في النهائي وكنا بعيد عن التتويج وقربنا للقب سجلته في وقت صعب".

وبسؤاله عن أفضل هدف صنعه قال: "الهدف الذي صنعته لمحمد أبو تريكة في مباراة الزمالك، أعتقد حصل على أفضل صناعة في تلك السنة أو البطولة".

وبسؤاله عن أكثر مباراة حزن للهزيمة فيها أجاب وليد سليمان "الخسارة ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018".

وواصل "كانت صدمة كبيرة كنا آخر المجموعة وتصدرناها في النهاية، ووصلنا للنهائي وفزنا على الترجي في مصر".

وأردف "ولكن خسرنا في تونس والأمر كان صعبا وصدمة خاصة بعد الفوز والبطولة كانت ظروفها صعبة جدا علينا بسبب كثرة الإصابات ورحيل لاعبين عن الفريق".

وعن الهجوم على محمد مجدي "أفشة" مؤخرا أجاب "أفشة لاعب جيد جدا وهو ليس صغيرا وبالتأكيد نمر بفترات بها صعود وهبوط وهو يتدرب جيدا".

وأكمل "وبالطبع طرق اللعب تختلف، فأفشة يلعب رقم 10 وطريقة اللعب اختلفت مؤخرا لكنه يريد تقديم أفضل ما لديه للفريق".

ووجه وليد سليمان رسالة لزميله في الأهلي قائلا: "أنصحه بعدم التأثر بالهجوم بل تدرب أكثر وكل شيء سيعود جيدا كما كان وكل نجوم العالم لا يكونون ثابتين طوال السنة بل يمر بصعود وهبوط وألا تهرب الثقة منه بل يواصل التدرب ولا يستمع لما يقال".

وعن كواليس قرار اعتزاله قال ضاحكا: "زوجتي صُدمت بعد سماعها لقرار اعتزالي وقالت لي ماذا فعلت؟ الأمر كان بيني وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي فقط".

وواصل "قبل سفرنا لكأس العالم للأندية تحدثت معه عن رأيي في قرار الاعتزال وهناك عروض لكنني قلت له لا أريد اللعب خارج الأهلي أريد الاعتزال بقميصه".

وأكمل "الخطيب قال لي اترك الأمر بعد العودة من كأس العالم وبعد رؤية بيتسو موسيماني المدير الفني وطالما أنت قادر نحن نريدك".

وتابع وليد سليمان "بعد السفر ومشاركتي في المونديال وحينما شاركت كنت مؤثر وفي المباراة الأخيرة بعد الفوز على الهلال والحصول على البرونزية وفي تواجد الجمهور الذي لا نراه كثيرا قلت هذه إشارة أن هذا أنسب وقت وودعت الجمهور وتحدثت مع الخطيب مباشرة".

وأضاف "الخطيب قال لي يجب أن تكون مقتنع بالقرار، قلت له أشعر بالرضا".

وأتم وليد سليمان حديثه "قال لي الخطيب اتخذ القرار، فأعلنت اعتزالي بنهاية الموسم".