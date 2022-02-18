وليد سليمان: عودة رمضان صبحي لـ الأهلي صعبة.. وموسيماني لا يحب ويكره

يرى وليد سليمان لاعب الأهلي أن عودة رمضان صبحي جناح بيراميدز إلى صفوف الفريق الأحمر صعبة.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث وليد سليمان لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة قائلا: "حزنت من رحيل رمضان صبحي واتخذ قرار أرى أنه غير صحيح".

وواصل "رمضان لاعب صغير وأمامه المستقبل وقلتها من قبل الأهلي كان يجهزه كي يكون أسطورة من أساطير النادي لكنه تعجل واتخذ قرار أعتقد أنه خطأ".

وبسؤاله لكان عضوا في إدارة الأهلي وعُرض علي عودة رمضان صبحي فكيف يكون قراره أجاب "القرار صعب جدا".

وواصل "هناك ثوابت في الأهلي لا تتغير ولا أحد يستطيع الحديث حتى لو بداخله يريد عودته فهناك أشياء في النادي صعبة جدا وهي خطوط حمراء".

وعن عدم مشاركته بشكل كبير مع الأهلي تحت إمرة بيتسو موسيماني قال: "هذه وجهة نظر مدير فني وتحترم أنا لاعب مثل أي لاعب في الفريق مرتبط بتعاقد معه والمشاركة من عدمها أمر يعود للجهاز الفني".

وشدد "ولا يوجد أي لاعب في العالم يشترط على جهاز فني أو نادي أنه يجب أن يلعب".

وبسؤاله هل موسيماني يحب ويكره أجاب "لا أظن أن موسيماني يحب ويكره فما يحكم هو مصلحة الفريق".

وأتم "لو هناك لاعب يتسبب في فوز الفريق لماذا لن يشركه فمصلحته في الفوز؟ لكن لا يوجد مدير فني يفضل تلك الجزئية عن الفوز".