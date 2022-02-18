مرتضى يكشف تفاصيل حديثه مع أبو جبل وبنشرقي وموقف طارق حامد.. وحل لعدم إيقاف القيد مجددا

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك تفاصيل حديثه مع لاعبي الفريق محمد أبو جبل وأشرف بنشرقي بِشأن تجديد تعاقدهما وسبب غياب طارق حامد عن المباريات حتى الآن.

وتحدث مرتضى منصور خلال اجتماعه بقادة الصفحات الزمالكاوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اليوم الجمعة قائلا: "أبو جبل تحدث معي وأكد لي أنه مستمر مع الزمالك".

وأضاف "أطالب بعدم الترويج للشائعات".

وعن بنشرقي قال مرتضى: "هو لم يطلب المستحيل ولكن طلب المعقول".

وأكمل "بالنسبة للشرط الجزائي فالعديد من اللاعبين تم وضع شرط جزائي لهم خلال إدارة اللجان السابقة للنادي".

وشدد "بنشرقي سيكون متواجد مع الزمالك في الفترة المقبلة".

وعن طارق حامد قال: "هو يعاني من إصابة نتيجة تدخل من زميله في الفريق وتسببت في حدوث رشح في الركبة".

وأردف "خلال خمسة أيام سيعود طارق للملعب فهو يريد أن يعود بقوة للمشاركة مع الفريق ومنتخب مصر في الفترة المقبلة".

وعن القضايا ضد الزمالك قال مرتضى: "سندفع كل المستحقات وإنهاء القضايا منعا لتعرض النادي لإيقاف القيد مجددا وهو الذي تسببت اللجان في حدوثه".

وأتم متسائلا "كيف سمحت اللجان برحيل لاعبين مثل محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد صبحي وحسين فيصل وهناك إيقاف للقيد؟".