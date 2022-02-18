بوكيتينو: راضي تماما عن ميسي أمام ريال مدريد.. إنه كرة القدم

أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، رضاه عن مستوى ليونيل ميسي مع الفريق أمام ريال مدريد.

باريس سان جيرمان فاز على ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء على ملعب "بارك دو فرانس"، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي: "ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم. إنّه كرة القدم".

وأضاف "إذا أردت أن تشرح لشخص ما هي كرة القدم، فقل له إنها ليونيل ميسي".

المدرب الأرجنتيني أكمل "راضي عما قدمه ميسي أمام ريال مدريد، لقد كان جيداً جداً".

وأتم "قراءته للعب كانت أحد الأسباب التي جعلت الفريق يلعب جيداً. لقد اتخذ الموقع الصحيح في الملعب دائما، وتبادل في بعض الأحيان المراكز مع المهاجمين الآخرين".

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نانن غد السبت في الدوري الفرنسي، فيما يلعب الإياب أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم 9 مارس المقبل.