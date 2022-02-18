أشرف خضر لـ في الجول: اتحمل المسؤولية مع حمص.. وسنعمل على إعدادهم نفسيا المرحلة المقبلة

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 17:02

كتب : ياسر الشريف

أشرف خضر

أوضح أشرف خضر المدرب المؤقت الحالي لـ الإسماعيلي أن أبناء النادي يتحملون المسؤولية وقتما أراد النادي.

وأعلن الإسماعيلي رحيل مدربه الأرجنتيني خوان براون، مع تولي أشرف خضر ومحمد حمص قيادة تدريبات الفريق بصورة مؤقتة.

وقال أشرف خضر لـ FilGoal.com: "أبناء النادي يتحملون المسؤولية في أي وقت أراد فيه المسؤولين ذلك".

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وأكمل "اتحمل المسؤولية ومعي محمد حمص مدرب الفريق لحين وصول المدرب الجديد".

وأردف "لا يهمني سوى مصلحة الفريق والمساهمة في الخروج مما يمر به في الوقت الحالي".

وأضاف "سنجتمع باللاعبين والأهم اتجاهات إدارة النادي تجاه المدرب وسنعمل على إعدادهم نفسيا المرحلة المقبلة".

وأتم "سنعمل على علاج الأخطاء ونستعد من اليوم لمواجهة الجونة وهدف كل مننا بذل أقصى الجهد من أجل تعديل موقف الفريق".

وأعلن الإسماعيلي يوم الخميس إقالة براون بعد قيادته للفريق في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء.

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