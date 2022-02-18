هل يحقق الأهلي فوزه الأول على الهلال في السودان؟

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 13:15

كتب : أحمد أباظة

أفشة - الأهلي - الهلال

يفتتح الأهلي مسيرته في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة مضيفه الهلال السوداني، باحثا عن فوزه الأول على الأزرق في أراضيه.

إجمالا لعب الأهلي ضد الهلال 8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، حقق خلالها 3 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمتين.

جميع انتصارات الفريق الأحمر أتت على الأراضي المصرية، بينما يحمل سجله في السودان 3 تعادلات وهزيمة.

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المواجهة الأولى أتت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987، حيث تعادلا سلبيا في السودان، بينما فاز الأهلي بهدفين دون رد في القاهرة ليتوج باللقب.

في الدور الأول لبطولة 2004 تمكن الهلال من إقصاء الأهلي بالفوز عليه 1-0 في مصر، بينما انتهت مباراة السودان بالتعادل السلبي.

أما في دور المجموعات لنسخة 2007، فاز الأهلي في القاهرة بهدفين دون رد، ولكنه تعرض لخسارة صاعقة في السودان بثلاثية نظيفة.

أخيرا في دور المجموعات لنسخة 2020، فاز الأهلي على الهلال في مصر بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تعادلا في السودان بهدف لمثله.

بكلمات أخرى، كان هدف محمد مجدي "أفشة" في آخر مواجهة سابقة بين الفريقين، هو أول هدف للمارد الأحمر في ديار الهلال، والوحيد حتى إشعار آخر.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى مع الهلال والمريخ وماميلودي صنداونز، باحثا عن إنجاز تاريخي آخر، بالحفاظ على لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي.

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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