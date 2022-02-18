مدرب جزر القمر: هذه قيمة التعادل مع مصر.. ولست مستعدا للدخول في خصومة مع كاف

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 11:14

كتب : FilGoal

أمير عبده - جزر القمر

تحدث أمير عبده مدرب منتخب جزر القمر عن إنجاز الفريق في كأس أمم إفريقيا 2021، حيث وصل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ بلاده.

وقال عبده في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "إنها سعادة كبيرة جدا لشعبنا في جزر القمر. لقد كانت مغامرة بدأت في ظروف صعبة جدا. أهنئ الجهاز الفني على هذا الإنجاز ببلوغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "كنا في مجموعة تصفيات صعبة فيها مصر وكينيا وتوجو، وكان يجب علينا القتال، ولم يكن أحد يعتقد أننا سنتمكن من التأهل ولكننا حققناه".

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وبسؤاله عن قيمة التعادل مع مصر خلال التصفيات في تأهل فريقه قال عبده: "بالتأكيد، لا سيما وأننا كنا نلعب ضد منتخب بلد يمثل منارة في كرة القدم وسجله حافل بالكثير من البطولات وله 7 نجوم. هذا التعادل جعلنا نتشبث بالأمل ونؤمن بقدرتنا على التأهل".

أما عن وصول مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية قال: "حين تولى كارلوس كيروش تدريب مصر قال إنه يدرب فريقا سجله حافل بالبطولات ومنضبط تكتيكيا ولديه الخبرات ويصنف دائما على أنه الأفضل".

وتابع "حينما يذكر اسم مصر نتحدث عن فريق مرشح للبطولات ولديه النضج الفني ولديه محمد صلاح اللاعب المخيف في عالم كرة القدم وبالتالي من الطبيعي أن يكون مرشحا".

وعن معاناة المنتخب مع الإصابات بفيروس كورونا قال عبده: "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال. لست مستعدا لدخول خصومة مع كاف (الاتحاد الإفريقي) هذه الليلة. الجميع رأى ما حدث ولكن أعفني من الإجابة".

وأضاف "كورونا عاقبتنا خلال البطولة. كان من الصعب بالنسبة لي أن أبقى في غرفة بعيدا عن فريقي بسبب هذا الفيروس اللعين".

ووصلت أزمة جزر القمر مع الجائحة إلى الاستعانة بالظهير الأيسر شاكر الهدهور لحراسة المرمى، بعد غياب كافة الحراس.

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