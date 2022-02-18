الأهلي يعلن موعد جراحة عمار حمدي وبداية تأهيل أكرم توفيق

يتوجه عمار حمدي لاعب الأهلي إلى النمسا اليوم -الجمعة- لإجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف الطبيب كريستيان فينك الذي سبق أن أجرى نفس الجراحة لأكرم توفيق لاعب الفريق.

وتم تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لجراحة عمار حمدي في النمسا تحت إشراف فينك الذي يجرى الجراحات لنجوم الدوريات الأوروبية.

ويجري لاعب الأهلي الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده في النمسا قبل إجراء الجراحة.

ويتوجه أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي من القاهرة إلى النمسا غدا عقب عودته اليوم مع بعثة فريق الكرة المتواجدة في السودان، بعد الانتهاء من مباراة الهلال التي تقام في الثالثة عصر اليوم على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.

على الناحية الأخرى يبدأ أكرم توفيق برنامجه التأهيلي في قطر غدا السبت، بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا في النمسا.

ووصل أكرم توفيق إلى قطر أمس، وخضع لفحص طبي في مركز "سبيتار" تحت إشراف جراح العظام مانويل بابا كوستا، والذي أثنى على الجراحة التي أجراها اللاعب في النمسا والمرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي.

وحصل لاعب الأهلي على راحة اليوم -الجمعة- على أن يبدأ غدا -السبت- برنامجه التأهيلي.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون.