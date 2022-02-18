رئيس الإسماعيلي: ديسابر اعتذر عن عدم تدريب الفريق.. ومدرب جامبيا أراد المهمة

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 10:23

كتب : FilGoal

بيراميدز - ديسابر

أوضح يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي اعتذار المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عن قيادة الفريق بعد مفاوضات معه لخلافة الأرجنتيني خوان براون.

وقال الكومي عبر قناة TeN:"ديسابر اعتذر عن عدم تدريب الفريق لارتباطه مع ناديه الفرنسي. مدرب جامبيا (توم سينتفيت) هاتفني وأراد أن يأتي، لكن لديه التزام حتى شهر مارس".

وواصل "كنت أفضل مدربا أجنبيا، لكن بعد اعتذار ديسابر وصعوبة التعاقد مع مدرب جامبيا، سيكون المدير الفني الجديد محليا".

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وأضاف "معظم المرشحين لديهم التزامات حالية مع فرق أخرى، قد نحتاج يومين أو 3 لإتمام الأمور".

وبسؤاله عن سبب الاستغناء عن خدمات براون، رد الكومي "اللاعبون جيدون، لكن يحتاجون مدربا حاسما. براون مدرب جيد على الصعيد الفني، لكن لا يمتلك شخصية قوية".

وأعلن الإسماعيلي يوم الخميس إقالة براون بعد قيادته للفريق في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء.

الإسماعيلي ديسابر
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