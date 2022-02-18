تشافي: لم نستحق التعادل.. وهذا ما يجب أن يفعله ديمبيلي

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 00:28

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز وعثمان ديمبيلي

أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اعتقاده أن الفريق لم يستحق نتيجة التعادل مع نابولي بهدف لكل فريق في ذهاب أول الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي.

وقال تشافي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "اليوم أهدرنا الكثير من الفرص ولكن هذا هو الطريق للأمام".

وأضاف "فيران (توريس) سيسجل الأهداف، إنها مسألة تتعلق بمنحه الوقت والثقة".

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وتابع "لم نستحق هذه النتيجة السيئة بالنظر لسير المباراة، كان يجب أن نفوز بأريحية".

وعن صافرات الاستهجان ضد عثمان ديمبيلي جناح الفريق الذي لم يجدد عقده حتى الآن قال تشافي: "ديمبيلي سيقلب هذه الصافرات إلى تصفيق".

أما عن الهدف الذي سجله نابولي بتوقيع بيوتر زيلينسكي والذي ظهر من خلاله تسلل فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي في التحضير للعبة، علق تشافي قائلا: "قانون التسلل غريب ولكن لا يمكننا فعل أي شيء بشأنه. أنا سعيد بالأداء وليس بالنتيجة".

وسيسافر برشلونة إلى إيطاليا لمواجهة نابولي على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" يوم الخميس القادم.

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