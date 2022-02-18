دوري المؤتمر الأوروبي - ليستر يضرب برباعية.. مارسيليا يهزم كاراباج

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

ليستر سيتي في الدرع الخيرية

تغلب ليستر سيتي الإنجليزي على ضيفه راندرز الدنماركي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات أول الأدوار الإقصائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل رباعية ليستر ويلفريد نديدي في الدقيقة 23 وهارفي بارنز في الدقيقة 49 وباتسون داكا في الدقيقة 55 وهول ديوسبيري في الدقيقة 74، مقابل هدف هاميرشوي ميستراتي في الدقيقة 45.

وتغلب سلافيا براج التشيكي على مضيفه فنربخشة التركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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سجل لسلافيا إبراهيم تراوري في الدقيقة 43 وأوسكار دورلي في الدقيقة 62 وأوندري لينجر في الدقيقة 64، بينما سجل هدفي فنربخشة ديميتريوس بيلكاس في الدقيقة 58 وفيردي كاديوجلو في الدقيقة 83.

وتغلب بودو جليمت النرويجي على مضيفه سلتيك الاسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما فاز رابيد فيينا النمساوي على ضيفه فيتيسه الهولندي 2-1.

وفاز مارسيليا الفرنسي على ضيفه كاراباج الأذربيجاني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل له أركاديوش ميليك في الدقيقتين 41 و44، بينما قلص كادي الفارق في الدقيقة 85، ليزيده ديميتري باييه في الدقيقة 92.

أخيرا فاز ميتلاند الدنماركي على باوك اليوناني 1-0 بهدف جويل أندرسون في الدقيقة 20، فيما تغلب بارتيزان الصربي على سبارتا براج التشيكي بهدف نظيف.

ليستر سيتي دوري المؤتمر الأوروبي
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