سباليتي: برشلونة استحق التعادل.. وركلة الجزاء؟ لمست إصبع جيسوس الصغير

الخميس، 17 فبراير 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

سباليتي - إنتر - ميلان

يرى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي الإيطالي أن برشلونة استحق التعادل لكن في نفس الوقت أن احتساب ركلة الجزاء غير صحيح.

وتعادل نابولي مع برشلونة في ملحق الدوري الأوروبي على ملعب كامب نو بهدف لكل فريق.

وقال سباليتي عقب نهاية اللقاء: "أعتقد أننا في الشوط الأول أثبتنا أننا يمكن أن نلعب بحظوظ متساوية مع برشلونة".

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وأضاف عبر سكاي سبورت الإيطالية: "سيطروا على المباراة في الشوط الثاني، لكن هذه أشياء يمكن إصلاحها. يمكننا تكرار أداء الشوط الأول لمباراة كاملة".

وعن ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل للبلاوجرانا أوضح: "مع كل الاحترام، سأقول أن برشلونة استحق التعادل، لكن ركلة الجزاء لم تكن موجودة".

وأوضح "لم يتغير الاتجاه. لم تلمس أطراف أصابع ، بل لمست إصبعه الصغير. كما بدت الذراع وكأنها في وضع طبيعي إلى حد ما".

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وواصل "يجب على المدافعين إبقاء أيديهم وراء ظهورهم في جميع الأوقات، مما يحد من الحركة عند الجري، أو لا أعرف ما يفترض بهم القيام به".

وأتم "كما قلت، برشلونة يستحق التعادل، لكن ذلك لم يكن ركلة جزاء".

وحقق برشلونة فقط 13 فوزا من أصل 33 مباراة الموسم الجاري وهو أسوأ سجل للبلاوجرانا منذ 1944.

ولم يستطع برشلونة العام الجاري أن يحقق سوى فوز واحد على ملعبه بالمسابقات الأوروبية. (خسر مرة وتعادل مرتين وفاز على دينامو كييف).

وسيلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نابولي.

الدوري الأوروبي نابولي برشلونة لوتشيانو سباليتي
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