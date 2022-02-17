يحيى الكومي: ديسابر المرشح الأبرز لتدريب الإسماعيلي.. وحسني عبد ربه طلب منصبا لا وجود له

الخميس، 17 فبراير 2022 - 23:29

كتب : FilGoal

ديسابر

أعلن يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي رحيل المدرب الأرجنتيني خوان براون عن تدريب الفريق بالتراضي بين الطرفين، كما تحدث عن المرشحين لخلافته.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الأولوية لمدرب يملك خبرة سابقة في مصر ودراية بالأمور".

وأضاف "سيباستيان ديسابر هو المرشح الأقرب، حيث سبق له النجاح مع الإسماعيلي".

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وأوضح "الصورة ستتضح خلال يومين، وإن لم يتم الاتفاق سيكون الخيار أحد المدربين المصريين. لدينا أكثر من اسم ومعظم من تحدثنا معهم رحبوا بتدريب الإسماعيلي".

وتعقيبا على الأسماء المرشحة وبينها حمد إبراهيم وشوقي غريب وعماد النحاس وحمزة الجمل قال الكومي: "كلهم أشخاص لهم الاحترام ومدربين كبار".

أما عن الجهاز المعاون المنتظر أوضح رئيس الإسماعيلي "سنمنح الفرصة للمدرب الجديد حتى يختار. الجهاز الحالي بقيادة أشرف خضر ومحمد حمص سيقود التدريبات يومي الجمعة والسبت".

وأضاف "هناك مفاوضات مع اتحاد الكرة بخصوص محمد وهبة (مدرب منتخب الناشئين)، ولو تمسك به الاتحاد ستكون له الأولوية".

وأخيرا عن منصب مدير الكرة قال الكومي: "عرضنا المهمة على حسني عبد ربه ولكنه طلب منصب المدير الرياضي. هذا المنصب لا وجود له في الإسماعيلي وستكون المسألة صعبة من الناحية التنظيمية، وبالتالي قد يتولى شخص آخر منصب مدير الكرة، أو تسند مهامه لأحد أفراد الجهاز المعاون".

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