الإسماعيلي يعلن قبول استقالة خوان براون.. وإيقاف مستحقات اللاعبين

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي قبوله لاستقالة المدير الفني للفريق خوان براون من منصبه رسميا اليوم الخميس.

وأشار الموقع الرسمي للإسماعيلي إنه تم إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

وقرر مجلس إدارة الدراويش تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة التدريبات لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وكان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي أعلن في وقت سابق لـFilGoal.com رحيل خوان براون من منصبه وأن الإعلان عن الجهاز الفني الجديد سيكون يوم الأحد المقبل. (طالع التفاصيل)

كما تقرر إيقاف مستحقات اللاعبين بجانب توقيع عقوبة مالية بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشار بيان الإسماعيلي إلى أن قرار إيقاف المستحقات جاء لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق خاصة وأن إدارة النادي حرصت علي تقديم كل الدعم للاعبين بعد التأهل إلي نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بالإضافة إلى رصد مكافاة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.

وتولى خوان براون مهمة تدريب الدراويش في شهر نوفمبر الماضي وقاد الفريق في ست مباريات بالدوري تعادل ثلاث مرات وهُزم في مثلهم.

وفي كأس الرابطة فاز مرتين وتعادل ثلاث مرات ليتأهل إلى نصف النهائي.