خبر في الجول – اجتماع حاسم في الإسماعيلي لبحث مصير براون.. وظهور مرشح جديد لخلافته
الخميس، 17 فبراير 2022 - 21:46
كتب : ياسر الشريف
يستمر اجتماع مجلس إدارة الإسماعيلي المنعقد منذ الثالثة عصرا في بحث مصير المدرب الأرجنتيني خوان براون وذلك عقب الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بهدف نظيف.
وعلم FilGoal.com بوجود محادثات مع محمد وهبة مدرب منتخب مصر للناشئين لخلافة الأرجنتيني، إلا أنه أرجأ عملية التفاوض بالكامل لحين عودته من الخارج.
ويتواجد وهبة في معسكر مع المنتخب، حيث سيعود في منتصف الأسبوع القادم.
ورغم إصدار الإسماعيلي لبيان يؤكد استمرار براون بصرف النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، إلا أن الموقف تغير بالنظر لسوء النتائج.
وتردد اسم عماد النحاس المدرب السابق للمقاولون العرب كمرشح محتمل لخلافة براون، ولكن خرج يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي لينفي هذه الأنباء.
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