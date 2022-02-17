مدرب سيراميكا كليوباترا يشيد بإدارة الشعباني ويكشف سر تغيير التشكيل قبل المباراة

تحدث هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا عن تعادل فريقه مع المصري بهدف لكل فريق في الأسبوع التاسع للدوري، والظروف السابقة للمباراة بتأخر الفريق البورسعيدي بسبب تداخل المواعيد مع مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال شعبان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "مباراة صعبة نظريا لأنك تواجه المصري ولكن نتيجة للظروف والأحداث وضغط المباريات بسبب مشاركة المصري في إفريقيا".

وأضاف "كل المعطيات التي كانت معنا تغيرت بالكامل حين علمنا بوصول المصري متأخرا. كنا نطمع في الفوز مبكرا وفي الشوط الأول بدأنا بالتسجيل والمباراة كانت تسير كما يجب".

وتابع "خلقنا بعض الفرص لقتل المباراة ولكن لم نستثمرها وفي آخر ثانية من الشوط احتسبت ضدنا ركلة جزاء بسبب خطأ فردي لنبدأ المباراة من جديد بين الشوطين".

وأشاد شعبان بإدارة مدرب المصري للشوط الثاني قائلا: "معين الشعباني أدار المباراة في الشوط الثاني بشكل مميز أحييه عليه. جعلنا طوال الوقت عاجزين عن المجازفة ولم نخلق الفرص بالشكل الكافي المشابه للشوط الأول".

وأوضح "المصري يملك قدرات فنية عالية وجودة لاعبين واضحة منعتنا من المجازفة وأجبرتنا على التوازن في الشوط الثاني. القرارات قبل الأخيرة لم تكن أفضل شيء وجعلت فرصنا أقل".

وواصل "لم نتمكن من استثمار الحالة التي أتى بها النادي المصري. الرغبة كانت أقل في الشوط الثاني".

وعن تغيير اثنين من اللاعبين في التشكيل قبل بداية المباراة قال شعبان: "لا أحب الحديث عما يحدث في غرفة الملابس. كل ما يمكنني قوله إنها حالة نظامية لم يكن فيها التزام بالشكل المعتاد فاتخذنا الإجراء".