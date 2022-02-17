مدرب سيراميكا كليوباترا يشيد بإدارة الشعباني ويكشف سر تغيير التشكيل قبل المباراة

الخميس، 17 فبراير 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

هيثم شعبان - سيراميكا كليوباترا

تحدث هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا عن تعادل فريقه مع المصري بهدف لكل فريق في الأسبوع التاسع للدوري، والظروف السابقة للمباراة بتأخر الفريق البورسعيدي بسبب تداخل المواعيد مع مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال شعبان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "مباراة صعبة نظريا لأنك تواجه المصري ولكن نتيجة للظروف والأحداث وضغط المباريات بسبب مشاركة المصري في إفريقيا".

وأضاف "كل المعطيات التي كانت معنا تغيرت بالكامل حين علمنا بوصول المصري متأخرا. كنا نطمع في الفوز مبكرا وفي الشوط الأول بدأنا بالتسجيل والمباراة كانت تسير كما يجب".

أخبار متعلقة
الهلال يعلن تصعيد أزمة حضور الجماهير للقاء الأهلي إلى المحكمة الرياضية الشعباني: الجلوس في الطائرة سبب الإصابات.. والتأجيل ضرورة لأن المصري لا يمثل نفسه وكيل أبو جبل لـ في الجول: هناك تفاوض مع النصر لكن الأولوية لـ الزمالك ركلة جزاء تساوي بين الطرفين.. المصري يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

وتابع "خلقنا بعض الفرص لقتل المباراة ولكن لم نستثمرها وفي آخر ثانية من الشوط احتسبت ضدنا ركلة جزاء بسبب خطأ فردي لنبدأ المباراة من جديد بين الشوطين".

وأشاد شعبان بإدارة مدرب المصري للشوط الثاني قائلا: "معين الشعباني أدار المباراة في الشوط الثاني بشكل مميز أحييه عليه. جعلنا طوال الوقت عاجزين عن المجازفة ولم نخلق الفرص بالشكل الكافي المشابه للشوط الأول".

وأوضح "المصري يملك قدرات فنية عالية وجودة لاعبين واضحة منعتنا من المجازفة وأجبرتنا على التوازن في الشوط الثاني. القرارات قبل الأخيرة لم تكن أفضل شيء وجعلت فرصنا أقل".

وواصل "لم نتمكن من استثمار الحالة التي أتى بها النادي المصري. الرغبة كانت أقل في الشوط الثاني".

وعن تغيير اثنين من اللاعبين في التشكيل قبل بداية المباراة قال شعبان: "لا أحب الحديث عما يحدث في غرفة الملابس. كل ما يمكنني قوله إنها حالة نظامية لم يكن فيها التزام بالشكل المعتاد فاتخذنا الإجراء".

هيثم شعبان سيراميكا كليوباترا الدوري المصري معين الشعباني المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – اجتماع حاسم في الإسماعيلي لبحث مصير براون.. وظهور مرشح جديد لخلافته وكيل أبو جبل لـ في الجول: هناك تفاوض مع النصر لكن الأولوية لـ الزمالك الشعباني: الجلوس في الطائرة سبب الإصابات.. والتأجيل ضرورة لأن المصري لا يمثل نفسه رئيس النصر السعودي لـ في الجول: ضم أبو جبل؟ 1000 وكيل عرضه علينا.. ولم نتخذ قرارنا حتى الآن ركلة جزاء تساوي بين الطرفين.. المصري يتعادل مع سيراميكا كليوباترا انتهت في الدوري - المصري (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. نقطة لكل فريق تشكيل الدوري – تبديلات بالجملة في المصري.. وسيراميكا يبدأ بـ شادي وباسم الإسماعيلي يستعيد رباعي الفريق قبل مباراة الجونة
أخر الأخبار
خبر في الجول – اجتماع حاسم في الإسماعيلي لبحث مصير براون.. وظهور مرشح جديد لخلافته 10 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سيراميكا كليوباترا يشيد بإدارة الشعباني ويكشف سر تغيير التشكيل قبل المباراة 37 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يعلن تصعيد أزمة حضور الجماهير للقاء الأهلي إلى المحكمة الرياضية 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
وكيل أبو جبل لـ في الجول: هناك تفاوض مع النصر لكن الأولوية لـ الزمالك 46 دقيقة | الدوري المصري
الشعباني: الجلوس في الطائرة سبب الإصابات.. والتأجيل ضرورة لأن المصري لا يمثل نفسه ساعة | الدوري المصري
رئيس النصر السعودي لـ في الجول: ضم أبو جبل؟ 1000 وكيل عرضه علينا.. ولم نتخذ قرارنا حتى الآن ساعة | الدوري المصري
برونو فيرنانديز يتحدث عن المقارنة مع صلاح وهاري كين ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الزمالك يعزز صدارته.. والأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض