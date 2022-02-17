الشعباني: الجلوس في الطائرة سبب الإصابات.. والتأجيل ضرورة لأن المصري لا يمثل نفسه

الخميس، 17 فبراير 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

معين الشعباني

تحدث معين الشعباني مدرب المصري عن تعادل فريقه مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في الأسبوع التاسع للدوري، وتداخل مباريات الدوري مع مباريات الفريق البورسعيدي في كأس الكونفدرالية.

وقال الشعباني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نفضل الحصول على النقاط الثلاث لأننا نريد العودة لسباق البطولة والمربع الذهبي".

وأضاف "الظروف لم تخدمنا، كنا في سفر بعيد ومتعب وطيران أكثر من 5 ساعات وطيران داخلي أيضا ومباراة في ظروف مناخية صعبة".

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وأوضح "رأيتم الإصابات لدينا أكثرها في العضلة الخلفية من الجلوس المستمر في الطائرة".

وتابع "التحضير للمباراة تم في يوم واحد، ورغم ذلك المردود كان مشرفا حيث لعبنا أمام فريق محترم ومنظم".

وواصل الشعباني "النسق الذي نلعب به صعب للغاية، لنكن واقعيين. نحن نلعب كل 3 أيام. أرى أن هذه المباراة كان يمكن تأجيلها لأن سيراميكا ليس لديه لاعبين دوليين".

واختتم "المصري لا يمثل نفسه بل يمثل مصر في إفريقيا".

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