كرة يد - الزمالك يعزز صدارته.. والأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين

الخميس، 17 فبراير 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - يد

عزز الزمالك لتصدره لترتيب المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد، بينما واصل الأهلي مطاردته ضمن مباريات الجولة السابعة.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 29-28 بالمباراة التي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي بنادى بمقر القلعة البيضاء.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الزمالك على سموحة بنتيجة 17-13.

أخبار متعلقة
كرة يد - الزمالك والأهلي ينتصران في الجولة الخامسة من دوري المحترفين كرة يد - التعادل يحسم قمة الزمالك والأهلي في المرحلة قبل الختامية من دوري المحترفين كرة يد - فوز الزمالك والأهلي وسبورتنج في ثالث جولات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين كرة يد - فوز الزمالك وتعادل الأهلي في ثاني جولات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين

فوز رفع رصيد الأبيض إلى 30.5 نقطة في الصدارة.

بينما فاز الأهلي بنتيجة 37-35 على سبورتنج في مباراة الصراع على المركز الثاني.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18-14 لصالح الأهلي.

فوز رفع رصيد إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد سبورتنج عند 25 نقطة في المركز الثالث.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

الأهلي الزمالك كرة يد دوري المحترفين لكرة اليد
نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي يواصل انتصاراته.. والزمالك يهزم إيسترن كومباني رفع أثقال - مصر تفوز بتنظيم بطولة إفريقيا للكبار.. وأول نسخة لبطولة الأندية سلة – سبنسر يتحدث عن تجنيسه للعب مع مصر.. ورسالة مدرب المنتخب كرة طائرة - سموحة يهزم الزمالك في ختام الجولة الثالثة من قبل نهائي الدوري كرة سلة - فلامنجو يحصد لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على حامل اللقب كرة سلة - أنس أسامة: تجربة المونديال مفيدة.. واللعب مع مستويات أعلى حافز للتطور كرة سلة - سوسا: تعرضت لإصابة خفيفة لذلك لم أشارك في الشوط الثاني.. وموقف بطولة إفريقيا كرة سلة - كيجو: تجربة المونديال صعبة والمحترفون لم ينسجموا.. وسنعوض الجماهير بإفريقيا والدوري
أخر الأخبار
مدرب سيراميكا كليوباترا يشيد بإدارة الشعباني ويكشف سر تغيير التشكيل قبل المباراة 16 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يعلن تصعيد أزمة حضور الجماهير للقاء الأهلي إلى المحكمة الرياضية 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
وكيل أبو جبل لـ في الجول: هناك تفاوض مع النصر لكن الأولوية لـ الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
الشعباني: الجلوس في الطائرة سبب الإصابات.. والتأجيل ضرورة لأن المصري لا يمثل نفسه 44 دقيقة | الدوري المصري
رئيس النصر السعودي لـ في الجول: ضم أبو جبل؟ 1000 وكيل عرضه علينا.. ولم نتخذ قرارنا حتى الآن 48 دقيقة | الدوري المصري
برونو فيرنانديز يتحدث عن المقارنة مع صلاح وهاري كين ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الزمالك يعزز صدارته.. والأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين ساعة | رياضات أخرى
ركلة جزاء تساوي بين الطرفين.. المصري يتعادل مع سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض