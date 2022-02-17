ركلة جزاء تساوي بين الطرفين.. المصري يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

تعادل المصري مع ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر الدوري المصري الممتاز.

سجل سيف تقا هدف سيراميكا في الدقيقة 15، بينما تعادل محمد عنتر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وذلك بركلة جزاء.

بذلك يرفع المصري رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع بـ11 نقطة.

إثارة مبكرة

بدأت المحاولات برأسية من باسم مرسي مهاجم سيراميكا تصدى لها عصام ثروت حارس مرمى المصري.

وفي الدقيقة 12 سدد محمد إبراهيم ولكن تصدى ثروت مجددا، فيما يرد أوستن أموتو بتسديدة أخرى من خارج المنطقة أتت في منتصف المرمى.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 15 برأسية سيف تقا من متابعة، ليتقدم الضيوف 1-0.

سيراميكا يقترب

سقط أوستن أموتو داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع خالد صبحي في الدقيقة 20 ولكن الحكم قرر عدم احتساب أي شيء عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 24 حاول سيف تقا برأسية مرت بعيدا عن المرمى، تلاه محمد إبراهيم بتسديدة في الدقيقة 30 ولكن تمر بجوار مرمى المصري.

وفي الدقيقة التالية تلقى شادي حسين تمريرة كوابينا ليسدد ولكن يتصدى عصام ثروت، فيما أرسل محمد إبراهيم عرضية قابلها باسم مرسي بالرأس في الدقيقة 34 ولكن بجوار القائم.

المصري يقتنص

سدد عموري في الدقيقة 39 ولكن مرت كرته بعيدة عن المرمى، وفي نهاية الشوط تحصل أحمد حمودي على ركلة جزاء.

وبعد مرور 4 دقائق من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل محمد عنتر ركلة الجزاء على يمين الحارس، لينهي الشوط الأول بالتعادل.

ركود

هدأ إيقاع المباراة كثيرا في شوطها الثاني، وبدأ معين الشعباني مدرب المصري تبديلاته بنزول هيثم العيوني بدلا من مصطفى أيمن، ثم محمد عبد اللطيف جريندو بدلا من محمد عنتر في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 58 أجرى المدرب التونسي تبديلين بنزول إلياس الجلاصي وعمرو مرعي بدلا من أوستن أموتو وأحمد حمودي.

على الناحية الأخرى حل مصطفى سعد ومحمود نبيل بدلا من باسم مرسي ووينفول كوابينا في الدقيقة 68.

أخطر فرص الشوط الثاني أتت في الدقيقة 85 بتسديدة شادي حسين التي ارتطمت بالعارضة، ثم حل محمد بلح على حساب حجاج عويس في صفوف المصري.

بذلك يرفع المصري رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع بـ11 نقطة.