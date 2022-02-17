انتهت الدوري الأوروبي - برشلونة (1) (1) نابولي.. تعادل في الذهاب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ونابولي في ملحق الدوري الأوروبي 2021-2022.

وكان برشلونة قد ودع دوري الأبطال بالحلول ثالثا في الترتيب خلف بايرن ميونيخ وبنفيكا.

فيما حل نابولي ثانيا في مجموعته بالدوري الأوروبي خلف سبارتاك موسكو الروسي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من ميرتينز في منتصف المرمى.

ق 89: مقصية دي يونج تمر بجوار القائم

ق 88: تمريرة من بيدري بالكعب إلى فيران توريس الذي سدد بعيدا عن المرمى

ق 59: جوووووووووول فيران توريس يعدل النتيجة من ركلة جزاء على يمين ميريت

ق 57: ركلة جزاء لبرشلونة بعد لمسة اليد على جوان جيسوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: جووووول أووووول.. إيلماس يراوغ ألبا ويمرر عرضية إلى زيلينسكي الذي سدد كرة تصدى لها شتيجين وتابعها بأخرى قوية في أعلى الشبكة.

ق 28: فيران توريس أهدر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فرصة هدف لبرشلونة.

ق 22: انفراد من أوسيمين بعد تمريرة ساحرة من رويز وتسديدة ضعيفة يتصدى لها شتيجين لركنية.

ق 20: تسديدة من بيير إيميريك أوباميانج لاعب فريق برشلونة بباطن القدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 15: تسديدة من نيكولاس جونزاليس لاعب فريق برشلونة من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس أليكس ميريت من يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين

بداية اللقاء