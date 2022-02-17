انتهت الدوري الأوروبي - برشلونة (1) (1) نابولي.. تعادل في الذهاب

الخميس، 17 فبراير 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

بيوتر زيلينسكي - نابولي - برشلونة - الدوري الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ونابولي في ملحق الدوري الأوروبي 2021-2022.

وكان برشلونة قد ودع دوري الأبطال بالحلول ثالثا في الترتيب خلف بايرن ميونيخ وبنفيكا.

فيما حل نابولي ثانيا في مجموعته بالدوري الأوروبي خلف سبارتاك موسكو الروسي.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من ميرتينز في منتصف المرمى.

ق 89: مقصية دي يونج تمر بجوار القائم

ق 88: تمريرة من بيدري بالكعب إلى فيران توريس الذي سدد بعيدا عن المرمى

ق 59: جوووووووووول فيران توريس يعدل النتيجة من ركلة جزاء على يمين ميريت

ق 57: ركلة جزاء لبرشلونة بعد لمسة اليد على جوان جيسوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: جووووول أووووول.. إيلماس يراوغ ألبا ويمرر عرضية إلى زيلينسكي الذي سدد كرة تصدى لها شتيجين وتابعها بأخرى قوية في أعلى الشبكة.

ق 28: فيران توريس أهدر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فرصة هدف لبرشلونة.

ق 22: انفراد من أوسيمين بعد تمريرة ساحرة من رويز وتسديدة ضعيفة يتصدى لها شتيجين لركنية.

ق 20: تسديدة من بيير إيميريك أوباميانج لاعب فريق برشلونة بباطن القدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 15: تسديدة من نيكولاس جونزاليس لاعب فريق برشلونة من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس أليكس ميريت من يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين

بداية اللقاء

الدوري الأوروبي برشلونة نابولي
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