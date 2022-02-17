إندبندنت: عرض خيالي من سان جيرمان لـ مبابي "لن يمكن لأحد مساواته"

ينوي باريس سان جيرمان التقدم بعرض خيالي إلى لاعبه كيليان مبابي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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ووفقا لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية فإن سان جيرمان ينوي التقدم بعرض لمبابي يقدر بـ500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وبشكل أساسي وهو أقرب لمليون إسترليني لمنعه من الانضمام إلى ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن مبابي والمسؤولين عنه يتقبلون بشكل مبدئي عرض سان جيرمان لكنه سيبقي خياراته مفتوحة حتى نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أنه سان جيرمان يرغب في توقيع ذلك العقد ليضع النادي نفسه في مكان لا يستطيع أي ناد آخر مجاراته.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أنه حال توقيع ذلك العقد فإنها سيؤثر على ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد بعدما كان مرشحا للانتقال للفريق الباريسي مقابل الحصول على 500 ألف إسترليني أسبوعيا.

إذ أن سان جيرمان يرغب في أن يكون هناك لاعب في صفوفه ومن باريس بالتحديد ليكون نواة الفريق.