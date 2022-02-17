رومانو: صراع ثلاثي على ضم نصير مزراوي

يتنافس ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني على ضم نصير مزراوي ظهير أيمن أياكس الهولندي.

وينتهي تعاقد الظهير المغربي مع أياكس في يوليو المقبل، وبحسب التقارير سيرحل بنهاية الموسم الجاري كلاعب حر، بحسب فابريتسيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورت.

ويستطيع اللاعب المغربي البالغ 24 عاما، أن يلعب في مراكز الظهير الأيمن والأيسر ولاعب الوسط وقلب الدفاع.

Excl: AC Milan are in the race together with Borussia Dortmund and Barcelona to sign Noussair Mazraoui as free agent. Nothing agreed, still open - Mazraoui will take his time to decide. 🇲🇦 #transfers Mazraoui announced his decision to leave Ajax on a free months ago. @SkySport pic.twitter.com/JEKc6AVTHO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2022

ويمتلك مزراوي 12 مباراة دولية بقميص أسود أطلس ولم يتواجد في القائمة التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية 2021.

الموسم الجاري سجل مزراوي 5 أهداف وصنع 3 في 25 مباراة.

ومنذ انضمامه للفريق الأول لأياكس سجل 10 أهداف وصنع 8 في 127 مباراة.

وحصد مزاروي 5 ألقاب بقميص أياكس منذ انضمامه للفريق الأول بالإضافة للقب الدرجة الثانية رفقة فريق تحت 21 عاما ودوري تحت 19 عاما مرتين.