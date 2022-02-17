رومانو: صراع ثلاثي على ضم نصير مزراوي

الخميس، 17 فبراير 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - أياكس

يتنافس ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني على ضم نصير مزراوي ظهير أيمن أياكس الهولندي.

وينتهي تعاقد الظهير المغربي مع أياكس في يوليو المقبل، وبحسب التقارير سيرحل بنهاية الموسم الجاري كلاعب حر، بحسب فابريتسيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورت.

ويستطيع اللاعب المغربي البالغ 24 عاما، أن يلعب في مراكز الظهير الأيمن والأيسر ولاعب الوسط وقلب الدفاع.

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ويمتلك مزراوي 12 مباراة دولية بقميص أسود أطلس ولم يتواجد في القائمة التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية 2021.

الموسم الجاري سجل مزراوي 5 أهداف وصنع 3 في 25 مباراة.

ومنذ انضمامه للفريق الأول لأياكس سجل 10 أهداف وصنع 8 في 127 مباراة.

وحصد مزاروي 5 ألقاب بقميص أياكس منذ انضمامه للفريق الأول بالإضافة للقب الدرجة الثانية رفقة فريق تحت 21 عاما ودوري تحت 19 عاما مرتين.

نصير مزراوي أياكس ميلان برشلونة بوروسيا دورتموند
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