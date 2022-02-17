تشكيل الدوري الأوروبي - ثلاثي صفقات يناير يقود برشلونة.. وأوسيمين يجاور إنسيني في نابولي
الخميس، 17 فبراير 2022 - 18:46
كتب : FilGoal
يقود الجابوني إيميريك بيير أوباميانج والإسباني فيران توريس والإسباني أداما تراوري هجوم برشلونة أمام نابولي في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي.
الثلاثي الجديد الوافد في سوق انتقالات يناير يقود هجوم برشلونة الإسباني، بينما يبدأ لورينزو إنسيني وفيكتور أوسيمين في هجوم نابولي.
وكان برشلونة قد ودع دوري الأبطال بالحلول ثالثا في الترتيب خلف بايرن ميونيخ وبنفيكا.
فيما حل نابولي ثانيا في مجموعته بالدوري الأوروبي خلف سبارتاك موسكو الروسي.
وجاء تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: أندريه تير شتيجين
الدفاع: جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – أوسكار مينجيزا
الوسط: فرينيكي دي يونج – نيكو جونزاليس - بيدري
الهجوم: أداما تراوري – بيير أوباميانج – فيران توريس
وجاء تشكيل نابولي:
حراسة المرمى: أليكس ميريت
الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – كاليدو كوليبالي – خوان خيسوس
الوسط: زامبو أنجيسيا – فابيان رويز – إيلف إيلماس – بيوتر زيلينسكي
الهجوم: لورينزو إنسيني – فيكتور أوسيمين