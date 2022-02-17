انتهت في الدوري - المصري (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. نقطة لكل فريق

يستضيف المصري فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 13 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 85 تسديدة من شادي حسين ترتطم بالعارضة

ق 73 مصطفى سعد يسدد ولكن بجوار القائم

ق 64 كوامي بونسو لاعب كليوباترا يتلقى الإنذار

ق 52 هيثم العيوني لاعب المصري يتلقى البطاقة الصفراء

ق 47 انذار لحجاج عويس لاعب المصري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4 جووول التعادل.. محمد عنتر يسجل من علامة الجزاء على يمين الحارس

ق 45+1 ركلة جزاء لصالح المصري

ق 40 بطاقة صفراء على وينفول كوابينا لاعب سيراميكا كليوباترا بعد تدخل قوي على مصطفى أيمن لاعب المصري

ق 39 عموري يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 34 محمد إبراهيم يرسل عرضية يقابلها باسم مرسي بالرأس ولكن بجوار القائم

ق 31 كوابينا يمرر إلى شادي حسين ليسدد الأخير ولكن يتصدى عصام ثروت

ق 30 محمد إبراهيم يسدد ولكن تمر بجوار مرمى المصري

ق 24 رأسية من سيف تقا تمر بعيدا عن المرمى

ق 20 أوستن أموتو يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع خالد صبحي ولكن الحكم لا يجد مخالفة بعد العودة لتقنية الفيديو

ق15: جووول أووول.. سيف تقا يتابع رأسية في شباك المصري معلنا أول أهداف اللقاء لسيراميكا

ق12: أموتو يسدد كرة قوية من خارج المنطقة في منتصف المرمى.

ق 12: تسديدة من محمد إبراهيم من داخل المنطقة يتصدى لها الحارس

ق7: رأسية من باسم مرسي يتصدى لها عصام ثروت بسهولة.

انطلاق المباراة