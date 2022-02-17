شفاء عمر مرموش من فيروس كورونا

أعلن نادي شتوتجارت تعافي مهاجمه المصري عمر مرموش من فيروس كورونا.

عمر مرموش النادي : شتوتجارت شتوتجارت

ويستعد شتوتجارت للقاء بوخوم ضمن الجولة 23 من الدوري الألماني يوم السبت.

ونشر نادي شتوتجارت صورا لمرموش في التدريبات الجماعية لفريقه وعلق عليها "فترة العزل انتهت. عاد عمر للفريق".

وكان نادي شتوتجارت قد أعلن السبت الماضي إصابة مرموش بفيروس كورونا قبل مواجهة باير ليفركوزن.

وحسب بيان النادي الألماني، فإن عمر مرموش خضع إلى مسحة طبية فور عودته من مصر، وجاءت سلبية، قبل أن يخضع لمسحة جديدة ظهرت إيجابية.

عمر مرموش شارك رفقة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في البطولة بعد خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح. بطولة شارك مرموش في جميع مبارياتها كأساسي.

مرموش يملك 9 مباريات دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفا واحدا.

صاحب الـ23 عاما يقضي الموسم الجاري معارا من فولفسبورج إلى شتوتجارت.

وشارك مرموش هذا الموسم في 12 مباراة بالدوري الألماني. سجل فيهم هدفين، وصنع ثلاثة آخرين.

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