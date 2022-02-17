فان دايك: نأمل الاستمرار في استغلال سلاح الكرات الثابتة

يؤمن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن فريقه حقق فوزه الثمين على إنتر بفضل سلاح الكرات الثابتة.

وانتصر ليفربول بمباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في سان سيرو بهدفي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح في وقت متأخر.

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كانت مواجهة صعبة، ملعب من الصعب اللعب فيه بالطبع. إنتر فريق جيد جدا، متماسك ومتجانس، من الصعب تجاوزه".

وأضاف "من الواضح أن الكرات الثابتة كانت حاسمة في نهاية المباراة مرة أخرى، هي مصدر قوة لنا ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في استغلاله والاستفادة منه".

وتابع "أعتقد أننا قدمنا أداءً قوياً للغاية وحققنا نتيجة جيدة نعود بها إلى إنجلترا".

وشدد "كان من الصعب للغاية التغلب على إنتر لكننا وجدنا طريقة للتسجيل وسجلنا، في النهاية أعتقد أنه فوز مستحق بالطبع".

وأتم الدولي الهولندي "علينا تكرار نفس الأمر في لقاء الإياب في ليفربول".

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وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 8 مارس المقبل.